iPhone 12 için geri sayım sürüyor: İşte işlemcisi

Digitimes'ın yayınladığı son rapora göre, Apple'ın yeni iPhone modellerinde A14 Bionic işlemci bulunacak. Üretimini TSMC'nin üstleneceği işlemciler, 5G teknolojisini de destekliyor.

5nm çip teknolojisine sahip ilk akıllı telefon modelleri olması beklenen iPhone 12 serisi, bu yeni işlemci sayesinde hem daha güçlü olacak hem de enerji tasarrufu söz konusu olduğunda pek çok telefonu fazlasıyla zorlayacak.

6GHz ve mmWave 5G sinyallerini destekleyen Qualcomm Snapdragon X60 5G modemle birlikte gelmesi beklenen iPhone 12 modelleri 4 farklı isimle geliyor. Ancak bu isimlerin ne olacağı henüz belli değil. Önceki iPhone modellerinden yola çıkarsak iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 R isimlerini duymamız şaşırtıcı olmayacak.

Bunun dışında TSMC, Arizona eyaletinde de yeni bir üretim tesisi kuracak. 2023 yılında üretim başladığında bu fabrikada 3nm yongaların üretimi yapılacak.



