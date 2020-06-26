MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriiPhone 12 büyük bir eksikle geliyor! Kutusunun içinde yok
GeriTeknoloji iPhone 12 büyük bir eksikle geliyor! Kutusunun içinde yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 26.06.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

iPhone 12 büyük bir eksikle geliyor! Kutusunun içinde yok

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone 12 büyük bir eksikle geliyor! Kutusunun içinde yok
Abone Olgoogle-news

Apple'ın bu yıl satışa sunması planlanan yeni akıllı telefonu iPhone 12, pek çok yeni özelliği bir arada sunacak; ancak iPhone 12 serisinin kutusunun içinde önemli eksikler bulunuyor.

Apple'ın uzun bir süredir beklenen ve yeni iPhone SE'nin ardından Eylül ayında görücüye çıkması beklenen yeni telefonları iPhone 12 serisi, birçok yeni özellikle gelecek. Henüz detayları bilinmese de, özellikle kamera tarafında önemli yenilikleri getirmesi beklenen iPhone 12 serisi, dört farklı model olarak karşımıza çıkacak.

Ancak Apple'a yakın kaynaklardan biri olan Ming-Chi Kuo'nun geçtiğimiz haftalarda iPhone 12'lerin kutularından EarPods kulaklığın çıkmayacağını iddia etmesiyle kafalar biraz karışmıştı. Şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. EarPods kablolu kulaklıklarla birlikte iPhone 12'lerin şarj cihazı da kutu içeriğinde olmayacak.

Peki bu ne anlama geliyor? Bu iddia doğru çıkarsa iPhone 12 serisinden bir telefon satın alanların hem kulaklık hem de şarj cihazını ayrı ayrı satın almaları gerekecek.

Bilindiği üzere iPhone X ile birlikte 3.5 mm kulaklık yuvasını yeni modellerinde kullanmayı bırakan Apple, eski kulaklıkların kullanılması ve kullanıcıların mağdur edilmemesi için özel bir dönüştürücüyü kutu içeriğine eklemişti. Böylece kullanıcılar dönüştürücü için herhangi bir ücret ödemiyordu. Ancak yeni iPhone modellerinin hiçbirinde bu dönüştürücü çıkmıyor ve Apple'dan bu dönüştürücünün ayrıca satın alınması gerekiyor. Türkiye'de satılan bu dönüştürücünün fiyatı ise 69 TL'yi buluyor.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle