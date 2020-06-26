iPhone 12 büyük bir eksikle geliyor! Kutusunun içinde yok

Apple'ın uzun bir süredir beklenen ve yeni iPhone SE'nin ardından Eylül ayında görücüye çıkması beklenen yeni telefonları iPhone 12 serisi, birçok yeni özellikle gelecek. Henüz detayları bilinmese de, özellikle kamera tarafında önemli yenilikleri getirmesi beklenen iPhone 12 serisi, dört farklı model olarak karşımıza çıkacak.

Ancak Apple'a yakın kaynaklardan biri olan Ming-Chi Kuo'nun geçtiğimiz haftalarda iPhone 12'lerin kutularından EarPods kulaklığın çıkmayacağını iddia etmesiyle kafalar biraz karışmıştı. Şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. EarPods kablolu kulaklıklarla birlikte iPhone 12'lerin şarj cihazı da kutu içeriğinde olmayacak.

Peki bu ne anlama geliyor? Bu iddia doğru çıkarsa iPhone 12 serisinden bir telefon satın alanların hem kulaklık hem de şarj cihazını ayrı ayrı satın almaları gerekecek.



Bilindiği üzere iPhone X ile birlikte 3.5 mm kulaklık yuvasını yeni modellerinde kullanmayı bırakan Apple, eski kulaklıkların kullanılması ve kullanıcıların mağdur edilmemesi için özel bir dönüştürücüyü kutu içeriğine eklemişti. Böylece kullanıcılar dönüştürücü için herhangi bir ücret ödemiyordu. Ancak yeni iPhone modellerinin hiçbirinde bu dönüştürücü çıkmıyor ve Apple'dan bu dönüştürücünün ayrıca satın alınması gerekiyor. Türkiye'de satılan bu dönüştürücünün fiyatı ise 69 TL'yi buluyor.