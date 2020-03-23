iPhone 11 Pro ile çekilen film: Hermitage Müzesi

Yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor. Film, iPhone 11 Pro’nun yeni kamera sisteminin yanı sıra pil ömrünü de sergiliyor.

Gelecek vaat eden kadın yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor.



Film, iPhone 11 Pro’nun yeni kamera sisteminin yanı sıra pil ömrünü konusunda da önemli detaylar veriyor. Gog’un boş bir müzenin hayatındaki bir günü filme almak üzere koyulduğu bu yolculukta, Hermitage ana karakter olarak öne çıkıyor.



Yönetmen Axinya Gog, yapımla ilgili şu sözleri kaydediyor:



“Bu video, benim için zaman içinde bağlantı kurmayı ifade ediyor: Ezeli ve ebedi sanat eserleri, modern yaşamla ve en yeni teknolojiyle bir araya geliyor. İzleyicilerin yoğun yaşantılarına bir mola vererek kendilerini meditasyon etkisi yaratan bu güzelliğe bırakacaklarını umuyorum.”