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IoT Tüketici Ürünleri Güvenliğinde Yeni Adım

#Xiaomi#İot#Teknoloji
IoT Tüketici Ürünleri Güvenliğinde Yeni Adım

Xiaomi, IoT (Nesnelerin İnterneti) ile ilgili hazırladığı, yeni küresel standartlar belirleyen IoT Tüketici Cihazları için Siber Güvenlik Temelleri 2.0’ı (Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0) yayınladı. Ayrıca, Xiaomi Mesh System AX3000 çözümünün IoT güvenlik politikalarını ve uygulamalarını güçlendirmede çok önemli bir adım olan BSI IoT Kitemark Sertifikasını aldığını açıkladı.

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Tüketici AIoT (AI+IoT) platformunu kuran tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi Xiaomi, tüketicileri IoT cihazlarını kullanırken güvenlik konusunda desteklemek ve güvende olmalarını sağlamak için yeni bir küresel standartlar seti yayınladı.  

"Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0" başlıklı rehber, cihaz donanımı, cihaz yazılımı ve cihaz iletişimi gibi çeşitli konularda birçok yönergeyi kapsayan detaylı bir dizi gereksinim ile kullanıcı gizliliğini korumayı ve kullanıcıları güvende tutmayı amaçlıyor. Ayrıca iletişim güvenliği, kimlik doğrulama ve erişim kontrolü, güvenli önyükleme, veri silme ve benzeri özellikler dahil olmak üzere veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili gereksinimleri belirliyor. Rehber, tüm Xiaomi akıllı cihazlarının uyması gereken güvenlik temellerini oluşturuyor. 

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Xiaomi tarafından hazırlanan rehber, genel olarak IoT tüketici sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirketler, bazı temel güvenlik ve gizlilik risklerinden kaçınmak, IoT ürünlerinin güvenlik ve gizlilik özelliklerini hızla geliştirmek üzere bu rehberi kullanma imkanı buluyor. 

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, aynı zamanda dünyanın önde gelen tüketici AIoT platformuna da sahip. Kasım 2021 itibarıyla, Xiaomi'nin AIOT platformuna bağlanan cihaz sayısı akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 400 milyonu aştı ve dünya genelinde her biri 5 veya daha fazla Xiaomi IoT cihazına sahip 8 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaştı. 

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#Xiaomi#İot#Teknoloji

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