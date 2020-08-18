IoT cihazlarıyla birlikte gelen gizli tehlikeye dikkat!

Hayatı rahat ve erişilebilir kılan IoT cihazlar, birçok riski de içerisinde barındırıyor. Birçok güvenlik açığına sahip olan ve güncellemeleri gerçekleşmediği sürece hackerler için hacklenmesi ve daha büyük saldırıların gerçekleşmesi adına kullanılması kolay olan IoT cihazlar, günün her anında dikkat edilmesi gereken tehditlerle yanı başımızda duruyor. Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez’e göre, gün içerisinde şirket çalışanlarından bireysel kullanıcılara kadar çoğu kişiyi de tehdit edebilecek durumda olan IoT cihazlara karşı uyarılarda bulunurken ipuçlarını da sıralıyor.

1. İşe varırken: Hackerler arabalarınız hackleyebilmek için çeşitli yollar bulmuş olabiliyor. Arabalarda bulunan ve kullanılan yeni teknolojiler en göze çarpan suç materyalleri arasında yer alıyor. Örneğin, yakın zamanda bir Tesla marka aracın anahtarlığını hacklemeyi başarabilen hackerler, araba çalmak için bir anahtarlığın sinyalini klonlayabiliyor. Buna ek olarak, araçların yerini belirlemek ve kilidini uzaktan açmak, çalıştırmak ve sürmek için de GPS konumlarını kullanabiliyorlar.

2. Ofiste çalışırken: Kablosuz yazıcılar ve ses sistemleri ile güvenlik sistemlerinin tümü, iş gününüz ve fiziksel güvenliğiniz üzerinde büyük bir etki yaratan başlıca IoT güvenlik risklerini oluşturuyor. Örneğin, saldırıya uğramış bir yazıcıyı kullanmanız, bir bilgisayar korsanının onu manipüle edebileceği sayısız yolu öğrenene kadar zararsız görünür ama sonrası tamamıyla felaket senaryosunu içeriyor.

3. Fabrikada çalışırken: Çoğu endüstrinin benimsediği gelişen teknoloji, kablosuz güvenlik saldırılarına açık bir durumu yaratıyor. Mavi yakalı endüstriler bile IoT söz konusu olduğunda saldırılara karşı hassas durumda bulunuyor. Fabrikalarda verimliliği artırmak için insansız hava araçları ve giyilebilir teknoloji gibi IoT teknolojisinin kullanılması, fabrikalarda dahi IoT risklerini barındırıyor.

4. Evde otururken: Nesnelerin interneti güvenliği, evde sıradan bir gününüzü geçirirken bile oldukça önem taşıyor. Evinizi ne kadar “akıllı” tuttuğunuza bağlı olarak, evinizin bir hacker oyun alanı olabileceğini de unutmak gerekiyor. Televizyonlar ve buzdolapları gibi akıllı cihazlar, her zaman tasarımları en ön saflarda ya da ses seviyesini değiştirerek, yetişkinlere uygunsuz içerik oynatarak ve hatta TV'de bir kamera varsa evde casusluk yaparak sizi uzaktan kontrol edebiliyor.

Herkesin Takip Edebileceği Kablosuz ve IoT Cihazlara Yönelik Güvenlik İpuçları

Riskleri en aza indirmek ve veri güvenliği söz konusu olduğunda herkesin aynı düzeyde olmasını sağlamak için düzenli siber güvenlik eğitimi gittikçe daha önemli hale geliyor. Evmez, IoT korsanlarına karşı korunma için birkaç ipucu paylaşıyor.

1. Cihazlarınızın kayıtlarını yaptırın. Üreticilere, aldığınız IoT cihazların mail üzerinden kaydını yaptırmanız, yeni güvenlik güncellemeleri çıktığında veya cihazınızla ilgili herhangi bir güvenlik açığı bulduklarında sizi uyarmalarına olanak sağlıyor.

2. Tüm cihazlarınızı güncel tutun. Sık sık güvenlik onarmalarını yapılandırmak ve cihazlarınızı güncellemek sizi hack tehditlerine karşı koruyabiliyor.

3. Sık kullanmadığınız cihazı elden çıkarın. Evde ve işte ne kadar az hacklenebilir makineniz varsa, hack kurbanı olma olasılığınız o kadar az olur.

4. Wi-Fi ağınızı güvende tutun. IoT cihazlarının bağlı olduğu Wi-Fi ağlarının tam donanımlı güvenlik çözümleri ile korunması gerektiğini belirten Evmez, Ev ve küçük ofis konumlarını korumayı genişletmesi gereken kuruluşlar ve yönetilen servis sağlayıcıları için özel olarak tasarlanan ilgili güvenlik çözümlerinin yabancıların ağlara girmesini engellediğini de aktarıyor.



