IoT alanında stratejik distribütörlük anlaşması imzalandı

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Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, Türkiye merkezli IoT Orkestrasyon Platformu iSIMPlatform ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, farklı IoT sistemlerinden gelen verileri tek arayüz üzerinden gösterme, verileri ilişkilendirerek otomatik karar verme, yönetme ve raporlama imkânı sunan iSIM IoT Orkestrasyon Platformu’nu öncelikle Türkiye pazarına ve orta vadede ise küresel müşterilerine sunacak.

Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım sistemleri ve alan güvenliği başta olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılan IoT donanımları; sensör ve veri iletişiminin giderek artmasıyla birlikte kurumlara farklı sorunların çözümlerinde kullanılabilecek bilgi ve trendleri elde etme imkânı tanıyor. IoT Orkestrasyon Platformu olan iSIM; sensörlerden, yazılımlardan ve diğer uç birimlerden toplanan verilerin tek ekranda görüntülenebilmesini sağlarken, bu verileri birbiriyle ilişkilendirerek kullanıcıların hızlı ve doğru karar alabilmesine de destek oluyor. Gerçek zamanlı izleme ve yönetim, herhangi bir olay veya acil duruma hızlı ve verimli şekilde müdahale ile insan faktöründen kaynaklanan hataların azaltılmasına olanak tanıyor.

Tech Data A TD SYNNEX Company’nin tüm dünyada yeni IoT, bulut ve analitik teknoloji pazarına en fazla odaklanan şirket olduğunun altını çizen Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, IoT iş birimi yapılanmasını oluşturarak bu alandaki yeni nesil kurumsal ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştirdiklerini vurguladı. iSIM IoT Orkestrasyon Platformu ile kurulan iş birliği kapsamında, birbirinden bağımsız IoT sistemleri kullanan şirketlerin tüm bu sistemlerden gelen verileri çok daha verimli yönetebileceğini belirten Yumrukçallı şu açıklamayı yaptı: “IDC'nin Küresel DataSphere tahminine göre 2025 yılına kadar küresel veri alanının 180 Zettabayt’ın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılına ait Seagate Yeniden Düşünme Veri Raporu’na göre ise 2025 yılına kadar, üretilen verilerin yüzde 44'ü analitik, yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından yönlendirilecektir. Bu veri yoğunluğu içinde IoT çok hızlı büyüyen bir alan olmaya devam edecek ve Gartner IIoT Magic Quadrant 2020 Raporu’na göre 2025'te küresel endüstriyel işletmelerin yüzde 25'i bir IIoT (Endüstriyel IoT) platform şirketi satın alacak ya da bu şirketlere yatırım yapacak.”

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Tech Data A TD Synnex Company Türkiye ile yapılan distribütörlük anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan iSIMPlatform CEO’su Mustafa Güvenç şunları söyledi: “GSMA Intelligence araştırmalarına göre, toplam IoT harcamalarının 2025 yılına kadar uygulamalar, platformlar ve hizmetler başlığı altında yaklaşık 754 milyar dolar olacağı ve yine Frost & Sullivan’ın yaptığı çalışmaya göre, 2026 yılında yaklaşık 67 milyar IoT cihazının olacağı ve dünyada insan başına ortalama 8 adet IoT cihazı düşeceği öngörülüyor. IoT alanına odaklanma stratejimiz çerçevesinde, merkezi ve bütünleşik bir yazılım ile bağlantılı cihazların ve alt sistemlerin tek merkezden yönetilebilmesinin önemine inanıyoruz. Cihaz ve sistemlerden toplanan veriler birbiriyle ilişkilendirilebilmeli, alt sistemler ve cihazlar birbirleri ile iletişim halinde olabilmelidir. İlgili platform; marka, model, versiyon bağımsız olarak çalışabilmeli, kullanıcıya kendi iş akış ve prosedürlerine uygun yönetim esnekliği verirken, birlikte çalışabilirlik olanağı sağlamalı ve üretici bağımsız olmalıdır. Ayrıca hem mevcut hem de gelecekte sunulabilecek teknolojilere açık olmalı, bunlarla entegrasyona olanak sağlayabilecek esnekliğe ve ölçeklenebilirliğe sahip olmalıdır. Tüm bu beklentileri karşılayabilen bir çözüm sunarak kendi kategorisini oluşturmayı amaçladığımız iSIMPlatform’un hedeflerini Tech Data A TD Synnex Company Türkiye ile birlikte globale taşıyoruz.”