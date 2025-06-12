iOS 26’yla hangi yenilikler geliyor?

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Apple, yazılım dünyasında ezber bozan bir adım atarak tüm sistemlerini sürüm 26 ile yeniliyor. Bu yeni numaralandırma, 2026 yılına kadar geçerli olacak sistemleri temsil ediyor ve tüm Apple cihazlarında tutarlılık sağlamak için getiriliyor.

YENİ TASARIM: LIQUID GLASS

Yılın en dikkat çeken yeniliği ise tasarımda yapılan büyük değişim. Apple’ın yeni tasarım anlayışı “Liquid Glass” adıyla tanıtıldı. Bu tasarım dili, saydamlık ve buzlu cam efektleriyle birlikte daha skeuomorfik, yani gerçek nesneleri andıran görsel detaylar içeriyor. iOS, macOS ve diğer tüm Apple sistemleri bu yeni görsellikle donatılıyor.

Ancak bu yeni tasarım şimdiden eleştiriler almaya başladı. X platformu üzerinde birçok kullanıcı, bu yeni tasarım dilinin görünürlüğü zorlaştırdığını ve bir “tasarım faciası” olduğunu dile getiriyor. Apple tarafında ise bu eleştirilere yönelik herhangi bir yanıt gelmiş değil.

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İOS 26’YA GELEN YENİLİKLER

Yeni iOS 26 sürümü, iPhone 11 serisinden ve iPhone SE 2’den itibaren tüm cihazlara sunulacak. Ancak iPhone XR, XS ve XS Max gibi 2018 model cihazlar bu güncellemeyi alamayacak.

Mesajlar Uygulaması:

iMessage kullanıcıları artık sohbetlerinin arka planını kişiselleştirebilecek. Ayrıca grup sohbetlerinde veya birebir konuşmalarda anket oluşturma özelliği de geliyor. Yine de bu özelliğin rakip Android’de uzun süredir bulunması Apple’ın biraz geride kaldığının göstergelerinden.

Canlı Çeviri Özelliği:

iOS 26, Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamasında daha gelişmiş bir canlı çeviri deneyimi sunacak. Gelen veya yapılan aramalarda, yazılı ve sesli içerikler otomatik olarak çevrilebilecek. Bu özellik de Apple iPhone serisinin direkt rakibi Samsung Galaxy S serisinde geçtiğimiz dönemde kullanıma sunulmuştu.

Dikkat Dağıtıcıları Engelle:

Yeni sürüm, rahatsız edilmek istemeyenler için birebir. Telefon uygulaması, arayan kişilere önce ne amaçla aradıklarını sorma yeteneği kazanıyor. Ayrıca bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar ve FaceTime çağrıları otomatik olarak filtrelenebilecek.

CarPlay gelişmeleri:

Araçlarda iOS deneyimini daha zengin hâle getiren CarPlay, artık ana ekrana widget eklemeyi destekliyor. Mesajlar’da emoji tepkileri (Tapback) özelliği de CarPlay’e geliyor. Ayrıca canlı etkinlikler (Live Activities) gösterilebilecek.

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Görsel Zeka özelliği:

iOS’in kamera destekli yapay zekâ aracı, artık sadece kamerayla değil, ekranda gördüğünüz herhangi bir içerik üzerinde de çalışacak. Ancak bu gelişmiş özellik, yalnızca iPhone 16 modellerinde aktif olacak.

Yeni Apple Games uygulaması:

Game Center’ın yerini alan yeni Apple Games uygulaması, tüm oyunlarınızı tek bir merkezde topluyor. Liderlik tabloları, başarılar ve oyun geçmişi burada takip edilebilecek. Üstelik bu uygulama, Apple’ın diğer cihazlarında da senkronize çalışıyor.

Diğer Uygulama Güncellemeleri:

Apple Maps, artık gittiğiniz yerleri “Ziyaret Edilen Yerler” olarak hafızasında tutuyor.





Apple Music, parçalar arasında kesintisiz geçiş için “AutoMix” özelliğini sunuyor.





Apple Wallet, biniş kartlarınızla birlikte uçuş bilgilerinin anlık takibini de sağlayacak.

Yeni yazılım sürümleri şu an için beta testlerine açıldı. İsteyen kullanıcılar Apple’ın beta programına katılarak bu özellikleri erken deneyimleme fırsatı bulabilir. Tam sürümün ise her zamanki gibi Eylül ayında, yeni iPhone modelleriyle birlikte yayınlanması bekleniyor.