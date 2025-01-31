iOS 18.4 Siri'ye büyük yenilikler getirecek

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iOS 18.3 yayınlanalı daha sadece bir kaç gün oldu, 28 Ocak'ta yayınlanmıştı. Fakat şimdiden iPhone'ların bir sonraki işletim sisemi güncellemesi olacak iOS'in 18.4 sürümüne dair dedikodular gelmeye başladı.



iOS 18.3'ün yenilik getirmekten ziyade, iOS 18.2 ile birlikte gelen ve hatalı şekilde çalışan bildirim özetlerini kaldırmak gibi "yenilikler" içermesi, iOS 18.4'e dair beklentiyi artırdı.



PEKİ NİSAN AYINDA YAYINLANMASI BEKLENEN İOS 18.4, NE GİBİ YENİLİKLER BARINDIRACAK?



Öncelikle, uzun süredir beklenen Siri'nin yeni yetenekler kazanması bu sürümde nihayet gerçekleşecek:



"Kişisel bağlamınıza dair farkındalığı, Siri'nin size, size özel yollardan yardımcı olmasını sağlayacak. Arkadaşınızın sizinle notlar, metin ya da elektronik posta üzerinden paylaştığı yemek tarifini hatırlayamıyor musunuz? Uçuş rezervasyonu için pasaport numaranız mı gerekiyor? Siri cihazınızdaki bilgileri kullanarak, ihtiyacınız olanı bulmanızı sağlayacak, gizliliğinizden ödün vermeden."



Kısaca, Apple Intelligence artık Siri'ye beklediğimiz "ekran farkındalığı" yeteneğini verecek. Böylece Siri'ye bir komut verdiğinizde, ekranda ne olduğunu da bilen sanal asistanınız, neyi kastettiğinizi daha iyi anlayacak.



Aynı şekilde, farklı uygulamalarda çapraz şekilde çalışabilmek de Siri'nin kazanacağı yeteneklerden. Taslak bir maili göndermesini söylemek ya da bir fotoğrafı "canlandır" demek, Siri'nin bu görevleri yerine getirebilmesini sağlamak için yeterli olacak.



DAHA FAZLA DİL DESTEĞİ GELİYOR



Apple Intelligence şu an için sadece İngilizce dilinde sunuluyor. iOS 18.4 bu soruna da eğilecek ve muhtemelen daha fazla dil desteği eklenecek. Büyük ihtimalle Türkçe bu dillerden biri olmayacak, ancak adaylar arasında "Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca, Vietnamca" yer alıyor. Apple bu dillerin ve "diğerlerinin" bu yıl boyunca ekleneceğini açıklamıştı.



Aynı şekilde, dili İngilizce olsa da, Apple Intelligence AB ülkeleri içerisindeki Apple hesaplarında çalışmıyordu. iOS 18.4 ile bu sınırlama kaldırılacak.

Hatırlatmakta fayda var, Apple Intelligence'ı kullanabilmek için iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ya da en yeni iPhone 16 serisinden bir cihaza sahip olmalısınız.