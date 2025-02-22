iOS 18.4 ile "Öncelikli Bildirimler" geliyor

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Kullanıcılara bildirimlerini önem sırasına göre yönetme olanağı sağlayan özellik ile, dikkat dağıtıcı, gereksiz bildirimleri filtrelemek ve sadece önemli olanları almak mümkün olacak.

Bu öncelikli bildirimler telefonun kilit ekranında farklı bir alanda gösterilecek. Apple Intelligence bildirimi analiz edip, hangisinin bu alanda gösterilmesi gerektiğine karar verecek. Ancak yukarı kaydırarak tüm bildirimleri görebilme şansına da sahipsiniz.

Şu an için iPhone bildirimleri sadece tarihe göre sıralıyor, en yeni bildirimler en üstte yer alıyor. Yeni özellik ile önce önemli bildirimleri göreceksiniz, bunları diğer bildirimlerden önce almış olsanız bile.

Öncelikli Bildirimler varsayılan olarak kapalı geliyor, özelliği açmak için Ayarlar'a girip, "Bildirimler" seçeneğine tıklayıp, "Bildirimleri Öncele" sekmesine girmeniz gerekecek. Burada özelliği açabileceksiniz.

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Apple ayrıca Apple Intelligence'ın Vision Pro'ya visionOS 2.4 sürümü ile geleceğini duyurdu. Yazılımın beta sürümü geliştiricilerin denemesi için sunuldu, herkese açık sürüm ise Nisan ayında gelecek.