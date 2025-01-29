iOS 18.3 karşımızda: İşte bilmeniz gereken 3 büyük değişiklik

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Apple iOS 18.3 sürümünü resmen yayınladı ve iPhone cihazlara yepyeni bir güncelleme sunmuş oldu. Her ne kadar iOS 18.2 sürümünde olduğu kadar manşetlerde kendine yer etmese de, bu son sürümde de dişe dokunur geliştirmeler mevcut, özellikle de Apple’ın giderek büyüyen Visual Intelligence tutkunları için.

Sadece Visual Intelligence değil, iOS 18.3 daha önceki sürümlerden de kimi sorunları düzeltiyor. Klavye ve hesap makinesi için küçük düzeltmeler ve bazı hata gidermeleri de bu sürümle birlikte sunuldu.

İşte iOS 18.3 ile gelen yenilikler:

Visual Intelligence

Apple, Visual Intelligence araçları üzerinde çalışmayı ve onları geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda iPhone 16 kullanıcılarına iki yeni özellik sunuldu:

Anında etkinlik tespiti: Visual Intelligence artık görsellerden tarih ve saati “okuyup” takviminize eklemek isteyip istemediğinizi sorabilecek. Detayları elle girmeye artık gerek kalmayacak, sadece fotoğrafını çekip, kaydetmek yeterli olacak.

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Daha akıllı Nature ID: Visual Intelligence artık daha fazla bitki ve hayvan türünü tanıyor

Ancak hatırlatalım, Visual Intelligence özelliği sadece iPhone 16 kullanıcılarına sunuluyor ve kamera denetimi ile erişilebiliyor.

BİLDİRİM ÖZETİ DEĞİŞİKLİKLERİ



Apple, bildirim özetlerine gelen eleştirilerin ardından değişikliğe gitti. Zira BBC haber uygulamasında, United Healthcare CEO’su Brian Thompson’ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione’nin kendisini vurduğuna dair çok hatalı bir özet bildirimi sunmuştu.

Bu gibi hataların aldığı eleştiriler sonrasında Apple, iOS 18.3’te şu değişiklikleri yaptı:

Haber ve eğlence uygulamalarında bildirim özetleri, Apple özelliği daha iyi hâle getirene dek kapatıldı.

Özetler artık daha iyi ayırt edilebilmeleri için italik yazı ile sunulacak.

Kullanıcılar istedikleri uygulama için özetlemeyi kapatabilecek.

Ayarlar uygulamasında bir beta etiketi ile özetlerin “hata içerebileceği” uyarısı yer alacak.

Apple INTELLİGENCE ARTIK “AÇIK” GELİYOR



Güncelleme ağırlıklı olarak bildirim özetlerine eğilse de, önemli bir sistemsel değişiklik de içeriyor: Apple Intelligence artık varsayılan olarak açık halde gelecek.

Daha önceden Apple Intelligence kullanmak istiyorsanız, önce açmanız gerekiyordu.

Özelliği kullanmak istemeyenler için kapatmak ise son derece basit: Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri içerisine girip, buradan Apple Intelligence’i kapatabilirsiniz.