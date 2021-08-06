İOS 15 ne zaman gelecek? İOS 15 hangi telefonlara yüklenebilecek?

Kısa bir süre önce iOS 14.5 güncellemesini kullanıcılarına sunan Apple, önemli değişiklikler için iOS 15 üzerinde çalışıyor. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Pek çok kullanıcı da iOS 15 ne zaman çıkacak,iOS 15 uyumlu telefonlar neler sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.

İOS 15'İN HANGİ TELEFONLARA GELMESİ BEKLENİYOR?

Apple'ın iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için desteği bırakacağı yani yeni güncellemeyi bu cihazların alamayacağı düşünülüyor. Bu da güncellemenin şu cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor:

iPhone 13 serisi

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE 2020

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPod touch (7. nesil)