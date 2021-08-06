İOS 15 ne zaman gelecek? İOS 15 hangi telefonlara yüklenebilecek?
iOS 15 için yayın tarihi yaklaşıyor. Apple, bir dizi yeni özellikleri iPhone cihazlarıyla buluşturacak. iOS 15 güncellemesinin çıkış tarihi de merak konusu oldu. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunacak. Ancak iOS 15 her telefonda kullanılamayacak. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak? İşte iOS 15 uyumlu telefonlar...
Kısa bir süre önce iOS 14.5 güncellemesini kullanıcılarına sunan Apple, önemli değişiklikler için iOS 15 üzerinde çalışıyor. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Pek çok kullanıcı da iOS 15 ne zaman çıkacak,iOS 15 uyumlu telefonlar neler sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...
İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.
İOS 15'İN HANGİ TELEFONLARA GELMESİ BEKLENİYOR?
Apple'ın iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için desteği bırakacağı yani yeni güncellemeyi bu cihazların alamayacağı düşünülüyor. Bu da güncellemenin şu cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor:
iPhone 13 serisi
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPod touch (7. nesil)