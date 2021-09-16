İOS 15 ne zaman çıkacak? Apple İOS 15 hangi telefonlara yüklenecek? İşte beklenen tarih
İOS 15 kullanım tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün 4 yeni iPhone 13 modelini tanıtan Apple yeni modellerini görücüye çıkardı. Lansmanın ardından kullanıcıların gözü İOS 15 yayın tarihine çevrildi. Apple, bir dizi yeni özellikleri iPhone cihazlarıyla buluşturacak. Yeni güncellemeyle birlikte iPhone kullanıcılarına çeşitli yenilikler tanınacak. Peki, İOS 15 ne zaman çıkacak ve Apple İOS 15 hangi telefonlara yüklenecek? İşte, İOS 15 çıkış tarihi hakkında bilgiler.
İOS 15 ne zaman gelecek? sorusu iPhone 13 ailesinin tanıtılmasının ardından gündeme geldi. Pek çok yeniliği ve özelliği bünyesinde toplayan iOS 15, bir çok modelle kullanımda olacak. Ancak bazı iPhone modelleri, iOS 15'i alamayacak. Apple'ın 20 Eylül tarihinde bütün kullanıcılara yeni iOS 15'i sunması bekleniyor.
Apple, iPhone, iPad ve iPod touch için iOS işletim sistemi yönelik yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Her yıl kullanıcı kitlesine köklü değişiklikler sunan Apple, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yenilikler sunacak. Bu yeni nesil işletim sisteminin yani iOS 15'in Haziran ayında tanıtılması ve Eylül ayında da Apple kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Ancak iOS 15 bazı iPhone modellerine yüklenebilecek.
İOS 15'İN HANGİ TELEFONLARA GELMESİ BEKLENİYOR?
Apple'ın iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için desteği bırakacağı yani yeni güncellemeyi bu cihazların alamayacağı düşünülüyor. Bu da güncellemenin şu cihazlarda kullanılabilmesi bekleniyor:
iPhone 13 serisi
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Mini
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone SE 2020
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPod touch (7. nesil)