iOS 14 ne zaman, hangi telefonlara gelecek? iOS 14 beta nasıl yüklenir?
Apple, e iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek. iOS 14 güncellemesinin önizleme sürümü ardından başta tarih olmak üzere pek çok detay merak konusu oldu. Peki, iOS 14 ne zaman, hangi telefonlara gelecek? iOS 14 beta nasıl yüklenir?
ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 14’ü görücüye çıkardı. Apple düzenlediği WWDC20 yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14'ü tanıttı. iOS 14'ün önceki yıllarda olduğu gibi sonbaharda yayınlanması bekleniyor. iOS 14, önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunulacak. iOS 14'ü bazı iPhone modellerine yüklenebilecek. Peki, iOS 14 hangi telefonlara gelecek? iOS 14 beta nasıl yüklenir
iOS 14 beta nasıl yüklenir?
Beta profil sayfasından iOS 14 beta sürümünü cihazınıza yükledikten sonra telefonunuzun önce ayarlar ardından yazılım güncelleme yolunu takipe edin. iOS 14 Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. İndir diyerek güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.
iOS 14 hangi telefonlara gelecek?
iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
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