iOS 14 ne zaman, hangi telefonlara gelecek? iOS 14 beta nasıl yüklenir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni işletim sistemi iOS 14’ü görücüye çıkardı. Apple düzenlediği WWDC20 yani Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14'ü tanıttı. iOS 14'ün önceki yıllarda olduğu gibi sonbaharda yayınlanması bekleniyor. iOS 14, önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunulacak. iOS 14'ü bazı iPhone modellerine yüklenebilecek. Peki, iOS 14 hangi telefonlara gelecek? iOS 14 beta nasıl yüklenir

iOS 14 beta nasıl yüklenir?



Beta profil sayfasından iOS 14 beta sürümünü cihazınıza yükledikten sonra telefonunuzun önce ayarlar ardından yazılım güncelleme yolunu takipe edin. iOS 14 Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. İndir diyerek güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.



iOS 14 hangi telefonlara gelecek?



iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:



iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)