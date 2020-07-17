iOS 14 ne zaman gelecek? İşte iOS 14 gelecek telefonlar ve özellikleri

iOS 14’ün hangi modellere geleceği araştırılan konular arasında yerini aldı. iPhone’a yeni gelecek olan güncelleme ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Sürümde, yeniden tasarlanan araç takımları ve uygulama arşivi, App Clips ile App Store’dan yararlanmanın yeni bir yolu, mesajlar uygulamasında güçlü güncellemeler de bulunuyor. iOS 14'ün önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.İşte güncelleme gelecek olan telefonlar ve detaylar…

İOS 14 NE ZAMAN GELECEK?

iOS 14'ün önümüzdeki eylül ayında final sürümüyle iPhone kullanıcıların beğenisine sunması bekleniyor.

Ana Ekran sayfalarında bugüne kadarki en büyük güncellemeye yer veren sürümde, göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan araç takımları ve Uygulama Arşivi, App Clips ile App Store’dan yararlanmanın yeni bir yolu, Mesajlar uygulamasında güçlü güncellemeler ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni araç takımları bir bakışta anlık bilgiler sunuyor ve herhangi bir Ana Ekran sayfasına farklı boyutlarda tutturulabiliyor. Kullanıcılar araç takımlarını bir araya getirerek zamana, konuma ve aktiviteye uygun araç takımlarını ön plana çıkarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bir Smart Stack oluşturabiliyorlar.

Ana Ekran sayfaları, araç takımları, iş, seyahat, spor, eğlence ve diğer ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, gezinmesi kolay tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebiliyor ve Uygulama Arşivi’ne hızlı erişim için sayfaları kolayca gizleyebiliyor.

Gelen FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yepyeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları şimdi başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 14, Ana Ekran’a yaptığımız en büyük güncellemeyle başlayarak iPhone deneyiminin en ikonik öğelerine yepyeni birer biçim kazandırıyor.” dedi ve şöyle ekledi: “Ana Ekran’da muhteşem bir şekilde yeniden tasarlanmış araç takımları, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak düzenleyen Uygulama Arşivi ve hızla ve kolayca keşfedebileceğiniz App Clips ile iPhone daha da güçlü hale geliyor ve daha da fazla kullanım kolaylığı sunuyor.”

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iOS 14 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)