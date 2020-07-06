iOS 14: İşte iPhone'larda casusluk yapan uygulamalar
Apple, WWDC 2020 etkinliği kapsamında yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ü görücüye çıkardı. Sonbahar aylarında yayınlanması beklenen iOS 14, iPhone'ların panodaki verilerine erişerek casusluk yapan uygulamaları da ortaya çıkardı.
iOS 14, pek çok yeni özelliği içinde barındırıyor; ancak özellikle de gizlilik ve güvenlik tarafında kullanıcılar için önemli yenilikler getiriyor. Bu özelliklerden biri sayesinde herhangi bir uygulama iPhone'lardaki panoda bulunan verilere erişim sağlamaya çalışırsa kullanıcılara bu yönde bir bildirim yollanacak. Bu sayede kullanıcılardan habersiz uygulamaların gelişigüzel panodaki verilere erişmesinin önüne geçilecek.
iOS 14 ile birlikte gelen bu özellik, pek çok uygulamanın tamamen casusluk amacıyla panodaki bu verilere eriştiğini ortaya çıkardı. "Evrensel Pano" adı verilen bir özellik kullandığında panoya erişen bu uygulamalar kullanıcıların şifreleri, kredi kartı bilgileri, bankacılık bilgileri ve çok daha fazlasını içerebilecek birçok veriye ulaşabiliyor.
Peki iOS 14, hangi uygulamaların casusluk yaptığını keşfetmiş?
Call of Duty
Fruit Ninja
PUBG Mobile
Accuweather
AliExpress
Google News
Tik Tok
Reddit
Overstock
Paetron
ABC News
Al Jazeera English
CBC News
CBS News
CNBC
Fox News
News Break
New York Times
NPR
ntv Nachrichten
Reuters
Russia Today
Stern Nachrichten
The Economist
The Huffington Post
The Wall Street Journal
Vice News
Hotels.com
Hotel Tonight
The Weather Network
Sky Ticket
TruCaller
ToTalk
Tok
Viber
Weibo
Zoosk
8 Ball Pool
Amaze!!!
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