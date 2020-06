iOS 14: İşte Apple'ın iPhone'ları değiştirecek yeni işletim sistemi

Apple bugün iOS 14’ün önizlemesini sundu. Ana Ekran sayfalarında bugüne kadarki en büyük güncellemeye yer veren sürümde, göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan araç takımları ve Uygulama Arşivi, App Clips ile App Store’dan yararlanmanın yeni bir yolu, Mesajlar uygulamasında güçlü güncellemeler ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni araç takımları bir bakışta anlık bilgiler sunuyor ve herhangi bir Ana Ekran sayfasına farklı boyutlarda tutturulabiliyor. Kullanıcılar araç takımlarını bir araya getirerek zamana, konuma ve aktiviteye uygun araç takımlarını ön plana çıkarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bir Smart Stack oluşturabiliyorlar.

Ana Ekran sayfaları, araç takımları, iş, seyahat, spor, eğlence ve diğer ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, gezinmesi kolay tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebiliyor ve Uygulama Arşivi’ne hızlı erişim için sayfaları kolayca gizleyebiliyor.

Gelen FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yepyeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları şimdi başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 14, Ana Ekran’a yaptığımız en büyük güncellemeyle başlayarak iPhone deneyiminin en ikonik öğelerine yepyeni birer biçim kazandırıyor.” dedi ve şöyle ekledi: “Ana Ekran’da muhteşem bir şekilde yeniden tasarlanmış araç takımları, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak düzenleyen Uygulama Arşivi ve hızla ve kolayca keşfedebileceğiniz App Clips ile iPhone daha da güçlü hale geliyor ve daha da fazla kullanım kolaylığı sunuyor.”

App Clips: Uygulamaları Keşfetmenin ve Kullanmanın Yeni Bir Yolu



Bir App Clip, uygulama deneyiminin ihtiyaç duyulan bir anda keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış küçük bir parçasını oluşturuyor. Belirli bir ürün veya işletmeyle ilişkilendirilen App Clips, scooter kiralamak, kahve siparişi vermek veya parkmetre ödemesi yapmak gibi belirli bir görevi tamamlamak için saniyeler içinde yükleniyor. Bu uygulamalara, Apple tasarımı yeni bir App Clip kodu veya NFC etiketi ve QR kodlarını taratarak ya da Mesajlar veya Safari’de paylaşarak normal uygulamalardan beklenen tüm güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte erişmek mümkün oluyor.

Mesajlar’daki Sohbetler için Güçlü Güncellemeler



Arkadaşlar ve aile ile kurulan iletişimin merkezinde yer alan Mesajlar uygulamasında şimdi bağlantıda kalmak ve önemli mesajlara hızla erişmek daha da kolay. Kullanıcılar sohbetleri mesajlar listesinin üst kısmına tutturabiliyor, bahsetme ve satır içi yanıt özellikleri sayesinde canlı grup sohbetlerini kolayca takip edebiliyor ve bir görsel ya da emoji kullanıp grup fotoğrafı belirleyerek sohbetleri daha da özelleştirebiliyorlar. Mesajlar’daki yeni Memoji seçenekleri ise ek saç stilleri, baş aksesuarları, yüz örtüleri ve diğer özellikler sayesinde daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik sunuyor.

Harita’da Yeni Yerler Keşfetmenin Daha Çevre Dostu Yolları ve Yeni Rehberler



Harita uygulaması, bisiklet için yeni yol tarifleri, elektrikli araç rotaları ve özel olarak derlenmiş şehir rehberleriyle gezinmeyi ve keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bisiklet için yol tariflerinde yükseklik (yokuş), sokağın trafik yoğunluğu ve rotada merdiven olup olmaması gibi detaylar dikkate alınıyor. Elektrikli araç rotaları, aracın mevcut şarj düzeyine ve şarj türlerine göre planlanan rotaya şarj durakları ekliyor. Rehberler ise bir şehirdeki ziyaret edilmeye değer ilginç yerlerin güvenilir kaynaklar tarafından derlenmiş bir listesini içeriyor. Rehberler yeni popüler olan restoranları keşfetmek, popüler turistik yerleri bulmak ve AllTrails, Complex, The Infatuation, Time Out Group ve The Washington Post gibi saygı duyulan markaların yeni önerilerine göz atmak için harika bir yol sunuyor.

Daha Fazla Şeffaflık ve Kontrol için Gelişmiş Gizlilik Özellikleri



Artık tüm uygulamaların takip işlemlerinden önce kullanıcılardan izin almaları zorunlu tutuluyor. Bu yılın ilerleyen günlerinde, App Store ürün sayfaları geliştiricilerin kendi raporladıkları gizlilik uygulamalarına ilişkin özetleri sade ve kolay anlaşılan bir formatta yer verecek. Ayrıca, kullanıcılar mevcut hesaplarını Apple ile Giriş Yap özelliğine yükseltebilecek, bir uygulamaya konuma erişim izni verirken uygulama geliştiricileriyle tam konumları yerine yaklaşık konumlarını paylaşmayı seçebilecek ve bir uygulamanın mikrofon ve kamera kullanımıyla ilgili daha fazla şeffaflık elde edecekler.

Diğer iOS 14 Özellikleri

Çevir, sohbetleri çeviren en iyi ve en kolay uygulama olacak şekilde tasarlandı. Uygulama, ses ve metinler için 11 farklı dilde hızlı ve doğal çeviriler sunuyor. Aygıt içi modu, kullanıcıların gizli ses ve metin çevirileri için uygulamadaki tüm özellikleri çevrimdışı olarak da kullanabilmelerini sağlıyor.

Bilgi dağarcığını artıran Siri, internetten sorularınıza yanıt bulmanıza yardımcı oluyor ve artık sesli mesaj da gönderebiliyor. Klavye dikte özelliği mesaj, not, mail ve diğer içerikleri dikte ederken aygıt içinde çalışıyor.

Ev uygulaması, yeni otomatik önerilerle akıllı ev kontrolünü daha da kolay hale getiriyor ve Denetim Merkezi’ndeki daha kapsamlı öneriler sayesinde aksesuarlara ve ortamlara daha hızlı erişim sağlıyor. Uyarlanabilir Işık özelliği, uyumlu HomeKit özellikli ışıkların renk sıcaklığını gün boyunca otomatik olarak ayarlıyor. Aygıt içi Yüz Tanıma özelliği ise uyumlu görüntülü kapı zilleri ve kameraların arkadaşları ve aileyi tanıyabilmesini sağlıyor. Gizli ve güvenli olacak şekilde geliştirilen Ev uygulaması ve HomeKit, kullanıcının ev aksesuarlarıyla ilgili tüm bilgilerin uçtan uca şifrelenmesini sağlıyor.

AirPods, otomatik aygıt geçişi özelliği ile Apple aygıtları arasında kesintisiz geçiş yapabiliyor. Uzamsal ses çalma ve dinamik kafa takibi özellikleri AirPods Pro’da sinematik bir deneyim sunuyor. Üç boyutlu bir dinleme deneyimi sunmak için yönlendirmeli ses filtreleri uygulanarak ve her bir kulağa gönderilen frekanslar incelikle ayarlanarak sesler istenen her yere konumlandırılabiliyor.

Dijital araba anahtarları kullanıcılara iPhone veya Apple Watch’larını kullanarak arabalarını kilitleyip açmanın ve çalıştırmanın güvenli bir yolunu sunuyor. Dijital araba anahtarları Mesajlar aracılığıyla kolayca paylaşılabiliyor ve bir aygıt kaybolduğunda iCloud üzerinden devre dışı bırakılabiliyor. Özellik bu yıl NFC aracılığıyla kullanıma sunulacak. Apple ayrıca Ultra Geniş Bant teknolojisine dayanan yeni nesil araba anahtarlarını da duyurdu. U1 çip aracılığıyla uzamsal farkındalık sağlayan teknoloji, kullanıcıların iPhone’larını ceplerinden veya çantalarından çıkarmak zorunda kalmadan yeni çıkacak araba modellerinin kilidini açabilmelerini sağlayacak. Yeni nesil anahtarlar gelecek yıl kullanıma sunulacak.

Bul uygulaması, yeni Bul ağı aksesuar programıyla üçüncü taraf ürünleri ve aksesuarları da destekleyecek. Böylece kullanıcılar Apple aygıtlarına ek olarak kaybolan diğer önemli eşyalarını da Bul uygulamasını kullanarak bulabilecekler. Kullanıcı gizliliği, yerleşik uçtan uca şifreleme ile Bul ağı için en önemli özelliklerden biri olmaya devam ediyor. Aksesuar ve aygıt üreticileri için bir spesifikasyon taslağı bugünden itibaren kullanıma sunulacak.

Safari, Gizlilik Raporu özelliğiyle kullanıcıların hangi siteler arası izleyicilerin engellendiğini kolayca görmelerini sağlıyor, veri ihlaline karışmış olabilecek kayıtlı parolaları belirlemelerine yardımcı olmak için güvenli parola takibi sağlıyor ve web sayfalarının tamamı için yerleşik çeviri hizmeti sunuyor.

Sağlık uygulaması uykuyu daha iyi yönetmek ve kulak sağlığını etkileyebilecek ses düzeylerini daha iyi anlamak için yepyeni deneyimler sunuyor ve Acil SOS, Tıbbi Kimlik, EKG ve Düşme Algılama gibi birçok sağlık ve güvenlik özelliğini yönetmek için merkezi bir alan sunan yeni bir Sağlık Kontrol Listesi içeriyor. Sağlık uygulaması ayrıca mobilite, Sağlık Kayıtları, semptomlar ve EKG için yeni veri türlerini de destekliyor.

Hava Durumu uygulaması ve araç takımı, kullanıcılara sert hava olaylarıyla ilgili güncel bilgiler sunuyor ve yeni eklenen bir saat sonraki yağış ihtimali şeması ile yağış tahminlerini dakika dakika gösteriyor.

Erişilebilirlik özellikleri arasında müzikler, filmler, telefon aramaları ve podcast’lere ait seslerin daha net ve keskin olmasına yardımcı olmak için belirli frekansları yükselten veya azaltan Headphone Accommodations ve Grup FaceTime ile görüntülü görüşmelerde işaret diliyle konuşan kişiyi öne çıkaran işaret dili algılama gibi özellikler yer alıyor. Sektörün görme engelliler topluluğuna yönelik önde gelen ekran okuyucusu VoiceOver, şimdi ekranda görüntülenenleri otomatik olarak algılayarak daha fazla uygulama ve web deneyimini daha fazla kişi için erişilebilir kılıyor.

Bulunabilirlik



Apple Geliştirici Programı üyeleri iOS 14 geliştirici önizlemesine bugünden itibaren developer.apple.com adresinden ulaşabilir. Açık beta programı ise bu ay içinde beta.apple.com adresinde iOS kullanıcılarına sunulacak. Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda iPhone 6s ve daha yeni iPhone modelleri için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.