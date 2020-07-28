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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

iOS 14 ile ortaya çıkan Instagram hatası kapatılıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iOS 14 ile ortaya çıkan Instagram hatası kapatılıyor
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iOS 14 henüz test aşamasında ve kullanıcılar isterlerse kendi telefonlarına indirerek yeni iOS sürümünü hemen deneyimleyebiliyor. Ancak iOS 14'ün beta sürümünü yükleyenler bazı uygulamaların hatasını da birebir görme şansı buluyor. Instagram'da gezinirken uygulamanın ön kamerayı kullandığının ortaya çıkması ise yakalanan son hata oldu. Hatanın ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Instagram, hatayı gidermek için düğmeye bastı.

iOS 14 güncellemesiyle birlikte uygulamalarda bulunan hatalar bir bir ortaya dökülüyor. Son olarak iOS 14'ü test eden kullanıcılar, TikTok ve LinkedIn başta olmak üzere pek çok uygulamanın Apple cihazlarda panoya eriştiğini fark etmişti. Şimdi ise Instagram'ın kamera kullanımda olmamasına rağmen kameraya eriştiği ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar Instagram'da gezinirken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü ifade etti. Haliyle kafalar da karıştı. Instagram'ın başına gelen bir hata mıydı yoksa gerçekten kullanıcılardan habersiz kameraya erişim mi söz konusuydu?

INSTAGRAM GÜNCELLEME ÇIKARACAK

Instagram, kameranın sürekli açık olmasının bir hata sonucu oluştuğunu kabul ederken, herhangi bir çalışanın kameraya erişme veya kayıt etme durumunun söz konusu olmadığını belirtti. Uygulama, kısa süre içerisinde bu hatayı ortadan kaldıracak bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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