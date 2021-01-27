iOS 14 güncellemesi yayında! İşte gelen yeni özellikler

Apple, iPhone modelleri için yeni iOS güncellemesini kullanıma sundu. Dün akşam saatlerinde yayınlanan güncelleme ile birlikte birçok hata giderilirken, bazı ek özellikler de telefonlara dahil oldu.



İşte iOS 14.4 güncellemesi ile iPhone'larda yapılan değişiklikler:



- iPhone kamerası artık daha küçük QR kodlarını tanıyabiliyor.



- Ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’da Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği geldi.



- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni, orijinal Apple kamerası olarak doğrulanamadığı zamanki bildirimler eklendi.



- iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi sorunu giderildi.



- Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi sorunu ortadan kalktı.



- Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi sorunu çözüldü.



- Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi sorunu sona erdi.



- Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi sorunu ortadan kalktı.