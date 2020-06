iOS 14 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte iOS 14 ile gelen yeni özellikler ve güncellemeler

WWDC 2020 (Dünya Yazılım Geliştiriciler Konferansı) kapsamında Apple geçtiğimiz günlerde iOS 14'i duyurdu. Apple, planlanan takviminde bir değişiklik olmazsa Eylül ayı içinde iOS 14'ün final sürümünü yayınlayacak ve kullanıcılara dağıtacak.

İOS 14 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

İOS 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple bugün iOS 14’ün önizlemesini sundu. Ana Ekran sayfalarında bugüne kadarki en büyük güncellemeye yer veren sürümde, göz alıcı bir şekilde yeniden tasarlanan araç takımları ve Uygulama Arşivi, App Clips ile App Store’dan yararlanmanın yeni bir yolu, Mesajlar uygulamasında güçlü güncellemeler ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni araç takımları bir bakışta anlık bilgiler sunuyor ve herhangi bir Ana Ekran sayfasına farklı boyutlarda tutturulabiliyor. Kullanıcılar araç takımlarını bir araya getirerek zamana, konuma ve aktiviteye uygun araç takımlarını ön plana çıkarmak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan bir Smart Stack oluşturabiliyorlar.

Ana Ekran sayfaları, araç takımları, iş, seyahat, spor, eğlence ve diğer ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir şekilde görüntüleyebiliyor. Ana Ekran sayfalarının sonunda yer alan Uygulama Arşivi, kullanıcının tüm uygulamalarını, gezinmesi kolay tek bir görünümde otomatik olarak düzenleyerek herhangi bir anda yararlı olabilecek uygulamaları akıllı bir şekilde ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar kaç tane Ana Ekran sayfasının gösterileceğini seçebiliyor ve Uygulama Arşivi’ne hızlı erişim için sayfaları kolayca gizleyebiliyor.

Gelen FaceTime ve telefon aramaları ve Siri etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları işin bağlamından kopmamalarını sağlayan yepyeni, kompakt bir tasarımla sunuluyor. Resim İçinde Resim desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları şimdi başka bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor veya FaceTime aramalarını yanıtlayabiliyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 14, Ana Ekran’a yaptığımız en büyük güncellemeyle başlayarak iPhone deneyiminin en ikonik öğelerine yepyeni birer biçim kazandırıyor.” dedi ve şöyle ekledi: “Ana Ekran’da muhteşem bir şekilde yeniden tasarlanmış araç takımları, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak düzenleyen Uygulama Arşivi ve hızla ve kolayca keşfedebileceğiniz App Clips ile iPhone daha da güçlü hale geliyor ve daha da fazla kullanım kolaylığı sunuyor.”

App Clips: Uygulamaları Keşfetmenin ve Kullanmanın Yeni Bir Yolu

Bir App Clip, uygulama deneyiminin ihtiyaç duyulan bir anda keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış küçük bir parçasını oluşturuyor. Belirli bir ürün veya işletmeyle ilişkilendirilen App Clips, scooter kiralamak, kahve siparişi vermek veya parkmetre ödemesi yapmak gibi belirli bir görevi tamamlamak için saniyeler içinde yükleniyor. Bu uygulamalara, Apple tasarımı yeni bir App Clip kodu veya NFC etiketi ve QR kodlarını taratarak ya da Mesajlar veya Safari’de paylaşarak normal uygulamalardan beklenen tüm güvenlik ve gizlilik özellikleriyle birlikte erişmek mümkün oluyor.

Mesajlar’daki Sohbetler için Güçlü Güncellemeler

Arkadaşlar ve aile ile kurulan iletişimin merkezinde yer alan Mesajlar uygulamasında şimdi bağlantıda kalmak ve önemli mesajlara hızla erişmek daha da kolay. Kullanıcılar sohbetleri mesajlar listesinin üst kısmına tutturabiliyor, bahsetme ve satır içi yanıt özellikleri sayesinde canlı grup sohbetlerini kolayca takip edebiliyor ve bir görsel ya da emoji kullanıp grup fotoğrafı belirleyerek sohbetleri daha da özelleştirebiliyorlar. Mesajlar’daki yeni Memoji seçenekleri ise ek saç stilleri, baş aksesuarları, yüz örtüleri ve diğer özellikler sayesinde daha fazla kapsayıcılık ve çeşitlilik sunuyor.

Harita’da Yeni Yerler Keşfetmenin Daha Çevre Dostu Yolları ve Yeni Rehberler

Harita uygulaması, bisiklet için yeni yol tarifleri, elektrikli araç rotaları ve özel olarak derlenmiş şehir rehberleriyle gezinmeyi ve keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Bisiklet için yol tariflerinde yükseklik (yokuş), sokağın trafik yoğunluğu ve rotada merdiven olup olmaması gibi detaylar dikkate alınıyor. Elektrikli araç rotaları, aracın mevcut şarj düzeyine ve şarj türlerine göre planlanan rotaya şarj durakları ekliyor. Rehberler ise bir şehirdeki ziyaret edilmeye değer ilginç yerlerin güvenilir kaynaklar tarafından derlenmiş bir listesini içeriyor. Rehberler yeni popüler olan restoranları keşfetmek, popüler turistik yerleri bulmak ve AllTrails, Complex, The Infatuation, Time Out Group ve The Washington Post gibi saygı duyulan markaların yeni önerilerine göz atmak için harika bir yol sunuyor.

