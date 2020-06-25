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Teknoloji
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:14,Son Güncelleme:

iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen sürpriz özellik

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen sürpriz özellik
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Apple'ın geçtiğimiz günlerde WWDC 2020 (Dünya Yazılım Geliştiriciler Konferansı) kapsamında duyurduğu iOS 14, pek çok yeni özelliği bir arada sunacak. Bunlardan biri de YouTube'a girenleri yakından ilgilendiriyor.

iOS 14 güncellemesi, iPhone'lara pek çok yeni özelliği dahil edecek; bunlardan biri de YouTube'un görüntü kalitesinin artması olacak. iOS 14 beta sürümünü test eden kullanıcıların fark ettiği bu yeni özellik ile iPhone ve iPad'lerde Google’ın VP9 video kodlama sistemini kullanarak YouTube üzerinden 4K videoları izlemek mümkün hale geliyor.

Apple'ın geçen yıl duyurduğu iPhone 11 Pro modelleri 2436 x 1125 piksel, iPad Pro ise 2732 x 2048 piksel çözünürlüklü videoları oynatabilirken, iOS 13 yüklü olan bu cihazlardan 4K video izlemek mümkün olmuyor. Benzer şekilde Apple TV 4K ile bile 4K videolar YouTube'ta 1080p izlenebiliyor.

iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen sürpriz özellik

Ancak iOS 14 beta sürümü ile birlikte kullanıcılar bu sınırlamadan kurtuluyor. YouTube üzerinden 4K videolar, iOS 14 yüklü cihazlar üzerinden de artık rahatlıkla izlenebilecek.

iOS 14'ün sonbahar aylarında yayınlanması planlanıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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