iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?
Apple'ın WWDC 2020 etkinliği kapsamında ilk kez görücüye çıkardığı yeni mobil işletim sistemi iOS 14, sonbahar aylarında yayında olacak. Peki hangi iPhone modelleri bu son güncellemeyi indirebilecek?
Apple, iOS 14 güncellemesinin önizleme sürümünü kullanıcılarla paylaştı. iOS üzerinde pek çok yenilik getiren Apple, planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Eylül ayında iOS 14'ün final sürümünü kullanıcılarıyla buluşturacak.
Diğer yandan iOS 14'ü her iPhone'a yüklemek mümkün olmayacak ve Apple'ın 'eski' olarak gördüğü bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi almayacak. İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
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