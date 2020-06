iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenebilecek?

Apple, iOS 14 güncellemesinin önizleme sürümünü kullanıcılarla paylaştı. iOS üzerinde pek çok yenilik getiren Apple, planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Eylül ayında iOS 14'ün final sürümünü kullanıcılarıyla buluşturacak.

Diğer yandan iOS 14'ü her iPhone'a yüklemek mümkün olmayacak ve Apple'ın 'eski' olarak gördüğü bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi almayacak. İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)