iOS 14 Beta nasıl yüklenir? İşte adım adım yükleme rehberi

iOS 14 güncellemesi, beklendiği gibi Apple'ın dün akşam internet üzerinden kapılarını açan WWDC 2020 etkinliğinde karşımıza çıktı. Pek çok yeni özelliği bir arana sunan iOS 14'ü ilk deneyimlemeyenlerden olmak isteyenler ise iOS 14 Beta sürümünün nasıl indirileceğini merak ediyor.

iOS 14 Beta, henüz test aşamasında olduğundan ve final sürümüne ulaşmadığından bazı hatalara sahip olabiliyor. Apple'ın bu noktada amacı beta sürümünü kullananlardan geri bildirim almak ve hatalarını en hızlı şekilde düzeltip eklenecek yeni özellikler için kullanıcıların fikirlerinden beslenmek...

Bu nedenle iOS 14 Beta sürümünü kurduktan sonra telefonunuzda yazılımsal sorunlarla karşılaşabilme ihtimalinizi her daim aklınızda bulundurun. Bunu göze alıyorsanız bir sonraki adıma geçebiliriz.

iOS 14 Beta nasıl yüklenir?

iOS 14 Beta sürümünü yüklemek için öncelikle Apple'ın buradaki sayfasına tıklamanız gerekiyor. iOS 14 Beta profiline ulaştığınız bu sayfadan profili cihazınızı eklemenizle birlikte önce Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu izliyorsunuz; ardından iOS 14 Developer Beta uyarısı ile karşılaşıyorsunuz.



İndir butonuna basmanızla birlikte ise iOS 14 Beta güncellemesi telefonunuza indiriliyor.

iOS 14 Beta sürümünü test edebileceğiniz iPhone modelleri ise şöyle:

– iPhone SE 2

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS Max

– iPhone XS

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8 Plus

– iPhone 8

– iPhone 7 Plus

– iPhone 7

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus

– iPhone SE