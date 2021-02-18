IOS 14.5 ne zaman çıkacak? Güncelleme ile gelecek özellikler

İOS 14.5 güncellemesi ile PlayStation 5 ve Xbox kontrol cihazları iPhone ve iPad ile uyumlu hale gelecek. Gizlilik hususunda önemli bir adım daha atan Apple, bir uygulama sizi izlemeye çalıştığında durumu bildirerek cihaz sahibinin onayını istiyor.

Podcast ve Haberler uygulamasının tasarımında küçük değişiklikler sunan iOS 14.5, Hatırlatıcı uygulamasını daha işlevsel hale getiriyor. Bunun yanı sıra çift SIM 5G desteği de güncelleme ile birlikte iPhone’lara geliyor.

Siri’nin Apple Müzik yerine Spotify gibi diğer alternatifleri varsayılan uygulama olarak kabul etmesine izin veren güncelleme, Apple Haritalar uygulamasını Waze ile benzer şekilde olayları bildiren bir navigasyon çözümü haline getiriyor.

iPhone 12 serisinin tamamı 5G teknolojisini destekliyor. Ancak çift SIM kart ile 5G teknolojisinden aynı anda yararlanmak pek mümkün değildi. iOS 14.5 ile bu sorun ortadan kalkmış olacak.

Güncelleme ile kullanıcılar maske takılıyken Face ID ve şifre engeline takılmadan, Apple Watch ile iPhone’un kilidini açabilecek.