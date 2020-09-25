iOS 14.0.1 güncellemesi yayında: Yeni neler var?

Apple, yaklaşık 185 MB'lık dosya boyutuna sahip minik bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu. iOS 14.0.1 ismiyle dağıtılan güncelleme ile birlikte daha çok minör çapta iyileştirmelerin yapıldığı dikkat çekiyor.

İşte güncelleme ile yapılan değişiklikler:

*iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra saptanmış tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunu düzeltir.

*iPhone 7’de ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemelerinin görüntülenmesini engelleyen bir sorunu çözer.

*iPhone’unuzun Wi-Fi ağlarına bağlanmasına engel olan bir sorunu düzeltir.

*Bazı e-posta sağlayıcılarıyla e-posta gönderilmesini engelleyen bir sorunu çözer.

*News araç takımında görüntülerin görünmesine engel olan bir sorunu düzeltir.



iOS 14.0.1 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR? KİMLER YÜKLEYEBİLECEK?

iOS 14 güncellemesini alan tüm iPhone modellerine bu güncelleme de indirilebiliyor. Güncellemeyi dilerseniz iTunes üzerinden, dilerseniz de telefonunuzun Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.



