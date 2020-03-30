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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.03.2020 - 08:31,Son Güncelleme:/

iOS 13.4 ile birlikte gelen '+' hatasına dikkat!

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iOS 13.4 ile birlikte gelen '+' hatasına dikkat!
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iOS 13.4 güncellemesi, beraberinde ilginç bir hatayla geliyor. Safari web tarayıcısı üzerinden '+' yazarak yaptığınız aramalarda '+' yok oluyor.

iPhone'da veya iPad'de önce Safari'yi açın; ardından Google'a girip Disney+ veya Apple TV+ şeklinde arama yapın. Her iki platform da '+' işaretleri nedeniyle çok farklı bir içeriğe referans etse de, Safari bunu göremiyor ve '+' işaretini yok ediyor. Siz aramaya bu işareti koysanız da arama sonuçları ekranınıza geldiğinde '+' işareti olmadan sonuçları paylaşıyor. Yani Disney+ yerine Disney araması, Apple TV+ yerine sadece Apple TV araması yapmış oluyorsunuz.

iOS ve MacOS'un en güncel sürümlerinde meydana gelen bu yazılım hatası nedeniyle kullanıcılar artı işaretini koyarak arama yapmada sıkıntı yaşıyor. Büyük bir hata olmasa da, Apple TV+ ve Disney+ gibi doğrudan isimleriyle beraber kullanılan '+' işaretini yazamıyor olmak elbette can sıkıcı bir durum.

iOS 13.4 ile birlikte gelen + hatasına dikkat

İlgili hata sadece Safari tarayıcıda göze çarpıyor. Yani Chrome ya da başka bir tarayıcıda arama yaptığınızda bu hatayla karşılaşmıyorsunuz. Kullanıcılar, hata giderilene kadar + yerine aramalarına Plus yazabilirler.

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