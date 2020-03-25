iOS 13.4 güncellemesi yayınlandı! Yeni ne geliyor?

Şubat ayında test aşamasında olan iOS 13.4, 45 günlük bir aranın ardından dün akşam saatlerinde final sürümü ile tüm kullanıcıların karşısına çıktı. Yeni güncelleme minör pek çok teknik hatayı ortadan kaldırırken iPhone'lara yeni bir dizi özellik de ekledi.

Evrensel Satın Alma özelliği adı altında eklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılar bir kez herhangi bir iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple TV üzerinden uygulama indirdiğinde bu uygulamaları doğrudan diğer cihazlarda da kullanabilme şansına sahip olacak. Diğer bir deyişle iPhone üzerinden indirdiğiniz bir uygulamayı iPad'de de ekstra bir işlem yapmadan kullanabiliyorsunuz.

Ancak bu her uygulamada geçerli olmayacak ve uygulamayı geliştirenin tercihine göre farklı cihazlar için de aynı uygulamayı kullanabilmek mümkün olacak.



4.09 GB'lık büyük dosya boyutuna sahip olan güncelleme, CarKey API ile birlikte geliyor. Bu sayede iPhone'lar bir araç anahtarına dönüyor. Henüz bu sistemi destekleyen bir araç bulunmasa da, API kullanıma sunulduğundan dolayı ilerleyen dönemlerde bu desteği veren araçları görmeye başlamamız şaşırtıcı olmayacak. Sistem yaygınlaştığında anahtara ihtiyacınız olmadan iPhone ile temassız olarak araç kapılarını açar hale geleceksiniz.

Güncelleme ile gelen bir diğer özellik ise CarPlay tarafında dikkat çekiyor. CarPlay için üçüncü taraf navigasyon uygulaması desteği ve gelen arama bilgilerinin CarPlay Kontrol Paneli’nde görünmesi önemli bir yenilik elbette.



iCloud Klasör Paylaşımı özelliği de iOS 13.4 güncellemesi ile gelen özelliklerden biri... Bu sayede kullanıcılar iCloud'da barındırdıkları dosyaları diğer kullanıcılarla kolayca paylaşabiliyor.

Mail uygulamasında da minik düzeltmeler yapan Apple, 'yanıtla' ve 'sil' butonlarını birbirinden uzaklaştırdı. İki tuşun birbirine yakın olması nedeniyle kullanıcıların sıkıntı yaşadığı biliniyordu.



Ve son olarak iOS 13.4 güncellemesi ile yeni 9 memoji de karşımıza çıktı.

Güncellemeyi iPhone'da Ayarlar menüsünden yapabileceğiniz gibi iTunes üzerinden de kolayca güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



