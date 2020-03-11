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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

iOS 13.4 Beta 5 güncellemesi yayında! Yeni neler var?

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iOS 13.4 Beta 5 güncellemesi yayında! Yeni neler var?
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Apple, geliştiriciler için hazırladığı yeni iOS 13.4 Beta 5 güncellemesini sessiz sedasız yayına verdi. Peki yeni sürümde dikkat çeken yenilikler neler?

Apple, son zamanlarda sürümler arası geçişi hızlandırdı. Öyle ki 5 haftada 5. Beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. iOS 13.5 Beta 5 sürümü 17E5255a sürüm kodunda ve 114 MB boyutu ile geldi. Eski sürüm düzeltilerek kullanıcıların en çok sıkıntı çektiği yanıtla ve sil butonlarının birbirine çok yakın olduğu için kullanıcılar yanıtlamak istedikleri mesajları yanlışlıkla silebiliyorlardı. Ancak yeni güncelleme ile silme seçeneği sola, yanıtlama seçeneği ise sağ kısma taşındı. Yeni güncelleme ile gelen diğer özellikler ise TV uygulamasındaki kütüphane seçeneğine aile paylaşım eklentisi ve iCloud Drive Klasör paylaşım özelliklerinin eklenmesi dikkat çekiyor. 

macOS Catalina 10.15.4 Beta 5 yayınlandı

Güncellemeler iOS 13.4 Beta 5 sürümü ile kalmadı. Apple, macOS Catalina 10.15.4 Beta 4’ün ardından beşinci sürümünü de yayınladı. Apple bu güncellemenin sürüm notlarında ise ‘’Bu güncelleme tüm kullanıcılar için önerilir.’’ Yazısına yer verdi. Bu yeni sürümde ise bir önceki sürümün hataları düzeltilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

tvOS 13.4 Beta 5 de yayında

tvOS işletim sisteminin 17L5255a sürüm kodu ile 5. Sürümü yayınlandı. TvOS 13.4 Beta 5 sürümünde de aynı şekilde hatalar düzeltildi. Henüz geçtiğimiz sene sunulan tvOS, güncellemesinde herhangi bir nota yer vermedi. 

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