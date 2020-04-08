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Teknoloji
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:19,Son Güncelleme:/

iOS 13.4.1 güncellemesi yayında: Neler değişiyor?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iOS 13.4.1 güncellemesi yayında: Neler değişiyor?
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Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.4.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Güncelleme ile birlikte bakın kullanıcılar için ne değişecek?

Apple, beklendiği gibi yeni iOS güncellemesini iPhone kullanıcılarına sundu. Güncelleme ile birlikte FaceTime özelinde yaşanan teknik sorun çözülürken, bazı minör hatalar da giderildi ve performans iyileştirmeleri yapıldı.

iOS 13.4.1 güncellemesi ile yapılan değişiklikler şöyle:

*iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

*Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

*iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

*iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi’ndeki veya kilitli ekrandaki El Feneri düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan bir sorunu giderir.

*Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

iOS 13.4.1 güncellemesini Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip ederek yükleyebileceğiniz gibi iTunes üzerinden de bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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