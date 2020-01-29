iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

Apple iOS 13.3.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yeni güncelleştirme, yeni bir özellik getirmekten öte bir dizi iyileştirmeyi kullanıcılara sunmak için yayınlanmış durumda. Örneğin iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına bu güncellemeyle birlikte ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuluyor. Bu özelliğin kullanımının, kullanıcı inisiyatifine bırakılmasının yegane sebebi ise iPhone 11 modellerinin, kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesiyle birlikte gündeme gelen gizlilik ihlali iddiaları.



Gelen diğer iyileştirmeler şöyle:



Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler



İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir



iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer



"Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer



Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir



FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır



Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer



Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır



HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler



iTunes üzerinden veya Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek iOS 13.3.1 güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz.





