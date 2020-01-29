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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

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iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı! Ne değişiyor?

Apple, dün akşam saatlerinde sessiz sedasız yeni iOS ve iPadOS güncellemesini kullanıcılarına sundu. Peki iOS 13.3.1 güncellemesi ile iPhone'larda ne değişecek?

Apple iOS 13.3.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yeni güncelleştirme, yeni bir özellik getirmekten öte bir dizi iyileştirmeyi kullanıcılara sunmak için yayınlanmış durumda. Örneğin iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına bu güncellemeyle birlikte ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuluyor. Bu özelliğin kullanımının, kullanıcı inisiyatifine bırakılmasının yegane sebebi ise iPhone 11 modellerinin, kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesiyle birlikte gündeme gelen gizlilik ihlali iddiaları.

Gelen diğer iyileştirmeler şöyle:

Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler

İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer

"Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer

Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir

FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır

Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer

Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır

HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

iTunes üzerinden veya Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek iOS 13.3.1 güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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