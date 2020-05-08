Interpol'den siber tehditlerden korunmak için özel kampanya

Tüm dünyada kuruluşların ve çalışanların hayattaki yeni normallere uyum sağlamak durumunda kaldıkları salgın sürecinde, siber saldırganlar da koronavirüsü bir yem olarak kullanarak saldırılarını artırdılar. Siber saldırganlar, bu saldırılarla sağlık kuruluşlarını, devlet dairelerini ve koronavirüs ile ilgili olabilecek tüm kurumları taklit ediyorlar. Salgın ile birlikte hızla değişen siber suç ortamına karşılık küresel güvenlik kurumları ve siber güvenlik şirketleri internet kullanıcılarını korumak için güç birliği yaptı. Salgınla ilgili gerçekleştirilen siber tehditlere karşı halkı uyarmayı amaçlayan ve sosyal medyada yürütülen bilinçlendirme kampanyasında siber hijyeni teşvik etmek için #WashYourCyberHands etiketi kullanılıyor.

Kampanyanın ortaklarından olan Trend Micro da bu kampanyanın ortaklarından biri oldu. Trend Micro, işletmelerin ve özellikle evden çalışan kullanıcıların güvende kalmaları için neler yapabileceği konusunda uyarmak üzere hazırladığı önemli kaynakları ve raporları #WashYourCyberHands etiketi ile sosyal medya üzerinden yeniden paylaşacak. Trend Micro böylece fidye yazılımı, çevrimiçi dolandırıcılık, oltalama ve diğer siber tehditlerle nasıl mücadele edileceğine dair sosyal medya üzerinden daha fazla insana ulaşılmasına katkıda bulunacak.

Trend Micro’nun destekçileri arasında bulunduğu kampanya ile toplumların geçtiği zor dönemlerden faydalanarak kar etmek isteyen siber saldırganlar ile mücadelenin artırılması, covid ve benzeri kelimelerin kullanıldığı siber saldırılara karşı kullanıcıların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.