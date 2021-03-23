İnternette sorun mu var ? İnternet neden yavaş?

|Planlanan Çalışma Tarihleri
|Etkilenecek Bölge
|Etkilenecek İl
|Etkilenecek İlçe
|Hizmet Türleri
|Açıklama
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA
|4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|2G DATA (GPRS) SERVISI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|KARSIYAKA,
|4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|KONAK
|4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|KONAK,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|23.03.2021 - 23.03.2021
|
|IZMIR
|BORNOVA,
|CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERI
|Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.