İnternette sorun mu var ? İnternet neden yavaş?

Planlanan Çalışma Tarihleri Etkilenecek Bölge Etkilenecek İl Etkilenecek İlçe Hizmet Türleri Açıklama

23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARA KECIOREN 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SES Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARA CANKAYA 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SES Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARA CANKAYA 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SES Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARA CANKAYA 4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 3G DATA SERVISI, 3G SES SERVISI, 4.5G DATA Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

24.03.2021 - 24.03.2021 ANKARA NALLIHAN, 3G SES VE DATA SERVISLERI Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.