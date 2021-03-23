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Teknoloji
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

İnternette sorun mu var ? İnternet neden yavaş?

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İnternette sorun mu var ? İnternet neden yavaş?

Bir çok sektörün pandemi nedeniyle alınan koronavirüs önlemleri kapsamında evden çalışıyor olması ve eğitimin de belli ölçüde online olarak sürmesi dönem dönem ülkemizdeki tüm bölgelerde internet sorunlarına yol açıyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde günün belli saatlerinde yaşanan yoğunlukla birlikte internetin yavaşladığı görülmekte.. Bununla birlikte servis sağlayıcıların planlı bakım çalışmaları sırasında da kesintiler meydana gelebiliyor. İşte bazı bölgelerdeki bakım çalışmaları ve detaylar..

 

Türk Telekom servisi alanlar için resmi siteden yapılan duyuru şu şekilde.. 

İSTANBUL

Planlanan Çalışma TarihleriEtkilenecek BölgeEtkilenecek İlEtkilenecek İlçeHizmet TürleriAçıklama
22.03.2021 - 23.03.2021 ISTANBULSULTANBEYLITUM UYGULAMALARHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ISTANBULUMRANIYE Hizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ISTANBULBAHCELIEVLERTUM UYGULAMALARHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ISTANBULSARIYERTUM UYGULAMALARHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ISTANBULKUCUKCEKMECE4.5G SESHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

ANKARA

Planlanan Çalışma TarihleriEtkilenecek BölgeEtkilenecek İlEtkilenecek İlçeHizmet TürleriAçıklama
23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARAKECIOREN2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SESHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARACANKAYA2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SESHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARACANKAYA2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATA, 4.5G SESHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 ANKARACANKAYA4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 3G DATA SERVISI, 3G SES SERVISI, 4.5G DATAHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
24.03.2021 - 24.03.2021 ANKARANALLIHAN,3G SES VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
24.03.2021 - 24.03.2021 ANKARAKECIOREN,2G SES VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İZMİR

Planlanan Çalışma TarihleriEtkilenecek BölgeEtkilenecek İlEtkilenecek İlçeHizmet TürleriAçıklama
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATAHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,2G DATA (GPRS) SERVISIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATAHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRKARSIYAKA,4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATAHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRKONAK4.5G SES, 2G SES VE DATA SERVISLERI, 3G SES VE DATA SERVISLERI, 4.5G DATAHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gece trafiğin en az olduğu saat diliminde ve saat 06:00’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRKONAK,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
23.03.2021 - 23.03.2021 IZMIRBORNOVA,CAGRI ALAMAMA PROBLEMI, FAX VE DATA SERVISLERIHizmet kalitemizi arttırmak ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatabilmek için, gündüz trafiğin en az olduğu saat diliminde ve 22:30’dan önce tamamlanmak üzere kısa süreli altyapı iyileştirme çalışması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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