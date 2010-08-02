İnternette de komşu kollama programı var

Özellikle büyük şehirlerdeki kalabalık nüfus ne yazık ki suçluların da bu bölgelere akın etmesine neden oluyor.



Dünya çapında güvenlik kuvvetlerinin suçla savaşmak için geliştirdiği yöntemlerden bir tanesi özellikle ilginç. Çünkü insanların kendi komşularının güvenliğinin sorumluluğunu alması mantığı üzerine kurulu olan komşu kollama programı bölgelerdeki suçların %40 ile %70 arasında azalmasına neden oluyor.



Peki benzer bir program bilişim suçlarına karşı uygulanabilir? Bunun cevabı evet ve uygulamanın başındaki firma ise Microsoft. Komşu kollama ile benzerlik gösteren iki programı ile Microsoft, siber dünyanın güvenliğine farklı bir bakış açısı sağlıyor.