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İnterneti çökerten Türk Hürriyet'e konuştu

#Npm#Azer Koçulu#Abd
İnterneti çökerten Türk Hürriyete konuştu

İsmi Azer Koçulu. Pek çoğumuz bilmese de dünya genelinde Azer'in ismi 'interneti çökerten Türk'e çıktı bile. Sebebi ise kendisine ait bir takım kodları veritabanından silerek Facebook gibi popüler sitelerin yayın akışını sıkıntıya sokması. Şimdi isterseniz olayların en başına gidelim ve olayı bir de Azer'in ağzından dinleyelim.

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28 yaşında olan ve Jelly isimli bir şirkette yazılım geliştirici olarak çalışan Azer Koçulu, kik ismini taşıyan bir JavaScript paketi geliştirdi. Paket yayınladıktan epey bir süre sonra ise Kanada'da faaliyet gösteren mesajlaşma uygulaması kik, Koçulu'yla irtibata geçerek 'kik' isminin değiştirilmesi gerektiğini iletti ve telif haklarının çiğnendiğini kaydetti.

Koçulu, yaptığı işin açık kaynaklı bir proje olduğu konusunda ısrar edip 'kik' ismini değiştirmeyi düşünmediğini söyleyince bu kez sohbet yazılımının avukatları devreye giriyor ve bu değişikliğin yapılmaması söz konusu olursa olayın mahkemeye taşınacağını hatırlatıyor.

Koçulu ise yine bu teklifi reddederek kapıları kapatıyor. Ancak şirketin avukatları olayın peşini bırakmak istemeyip bu kez NPM* tarafına durumu iletiyor. NPM'nin CEO'su Isaac Schlueter ise avukatların görüşünü doğru bulup Koçulu'ya haber vermeksizin 'kik' isminin değiştirilmesi gerektiği fikrini kabul ediyor.

Azer Koçulu bunun üzerine hayal kırıklığına uğradığını belirtip, markaların ismini kullanan onlarca paketten örnekler verdikten sonra artık NPM’in bir parçası olmak istemediğini, NPM üzerindeki bütün modüllerini kaldıracağını belirtmekle yetiniyor. 

Bununla kalmayan Koçulu 11 satırlık kod parçasını silmeye karar veriyor ve işte tam bu noktada olanlar oluyor. Yazılım geliştiriciler daha önce karşılaşmadıkları aşağıdaki gibi bir hata almaya başlıyor:

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“npm ERR! 404 ‘left-pad’ is not in the npm registry.”

Facebook'un geliştirdiği React, Babel gibi bir çok popüler paket işlemez hale geliyor. Sorun 2.5 saatlik bir süre içerisinde çözülüyor. Bu süre boyunca pek çok popüler siteye erişim sıkıntısı yaşanıyor.

NPM ise bu olayın ardından paketlerin geri çekilmesi işlemini zorlaştırmaya karar veriyor. Zira 11 satırlık bir kodun silinmesiyle ortaya çıkan sorundan ders alınmışa benziyor. 

Olay üzerine Hürriyet'e konuşan Koçulu, şu sözleri kaydetti:

"Kik adlı şirket, aynı isimdeki açık kaynaklı projemi yayınlamam halinde avukatlarının kapıma dayanıp bütün hesaplarıma el konulacağını söyledi. Bu tehdide aldırış etmediğim için, projemin dağıtımını sağlayan NPM şirketine başvurdular ve hiçbir yasal dayanağı olmayan bir şekilde, projemin adını zorla değiştirmeye teşebbüs ettiler."

Bu tavrın karşısında sessiz kalamadığını söyleyen Koçulu sözlerini şöyle sürdürdü: "NPM şirketinin dağıttığı 273 adet irili ufaklı projemi hemen geri çektim. 273 projeden özellikle bir tanesi, modern internet altyapısının domino taşlarından bir tanesi olan, 10 satırlık oldukça basit bir kod parçasıydı. Bu nedenle binlerce internet sitesi 2.5 saat boyunca geliştirme ve yayın aşamasında kesintiye uğradı. NPM, 2.5 saat sonra zararın büyümesini önlemek için kodlarımı tekrar yayınlamaya başladı. Ben de aynı zamanda projelerimi gönüllülere dağıtmaya başladım." 

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(*) NPM genellikle JavaScript'de oluşturulmuş projeler ve kütüphaneler için bir liman. İnsanlar/organizasyonlar kodlarını NPM'e bir isim altında gönderebiliyorlar. Ve NPM'in bünyesindeki projeler birbirlerine referans göstererek daha önce üretilmiş bir kodu tekrar yazmak yerine tekrar kullanarak zamandan tasarruf ediyorlar.

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#Npm#Azer Koçulu#Abd

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