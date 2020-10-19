İnternete bağladığınız cihazlarınızın güvenliğini sağlayacak 5 adım

ESET Türkiye Teknik Uzmanı Sıla Gürbüz, Ekim ayı boyunca devam eden Avrupa Siber Güvenlik Ayı çerçevesinde online hayatımızın korunmasına yönelik 5 öneri paylaştı. “Cüzdanınızı boşaltmak için bir siber suçlunun tek ihtiyacı, sisteminizde sızabileceği küçük bir çatlak“ uyarısında bulunan Gürbüz, cihazlarıyla internete bağlananların, kendilerini koruması gerektiğini belirtti, önerilerini şöyle sıraladı:

Wi-Fi bağlantısını sağlayan modeminize dikkat

Modemin güvenliğini sağlamak, internet bağlantınızı korumanın ilk adımıdır çünkü modeminiz, bağlantılı tüm cihazlarınıza erişim sağlamanın ilk yoludur. Modemi kurduktan sonra varsayılan ayarlarında kullanmak, çoğu kişinin yaptığı genel bir hatadır ve bu durum büyük bir güvenlik riski de barındırabilir. Bu nedenle modeminize ilk kez bağlanırken faydalandığınız ve ayarlarına erişim sırasında kullandığınız şifreyi derhal değiştirmelisiniz. Modemin şifresini değiştirirken WPA2 seçeneğini (daha yeni modellerde WPA 3 seçeneğini) tercih edin. Ayrıca, tüm cihazlarda olduğu gibi modeminizi de sürekli olarak güncellemeyi unutmayın. Birçok modem otomatik olarak güncellemeleri gerçekleştirse de arada sırada kontrol etmek ve güncel olduğundan emin olmak faydalı olacaktır.

Web trafiğinizi şifreleyin

Web güvenliğinizi artırmanın bir diğer yolu da web trafiğinizi şifrelemektir. Başlamak için en kolay yollardan biri, internet trafiğiniz için şifreli bir tünel işlevi gören bir sanal özel ağın yani VPN‘in kurulmasıdır. Bu, verilerinizi meraklı gözlerden korumanın yanı sıra uzakta bile olsanız ev ağınızda saklanan verilere güvenli şekilde erişim sağlamanıza da olanak tanır. Ayrıca çalınma riskini azaltmak üzere tüm bağlantılı akıllı cihazlarınız için ayrı bir VPN kurmak da iyi bir önlem olabilir.

Akıllı telefonunuzu akıllıca kullanın

Akıllı telefon muhtemelen çoğumuzun en çok kullandığı cihazdır. Yalnızca arama yapmak için değil, fotoğraf çekmek, dosyaları saklamak, e-posta göndermek ve almak için kullanıyoruz. Telefonlarımız avucumuzun içindeki küçük bir bilgisayar niteliğinde. İnternete bağlı olduğundan, akıllı telefonlarımızı korumak büyük önem kazanıyor. Günümüzde çoğu akıllı telefon, birçok tehdidi uzak tutan bir antivirüs çözümü ile korunuyor. Aynı zamanda ek koruma için telefonunuzdaki tüm hassas verileri de şifreleyebilirsiniz.

Cihazlarınızı güncelleyin

En çok vurgulanması gereken noktalardan biri cihazlarınızın düzenli olarak güncellenmesidir. Bağlantılı birçok cihaz için bu öneriyi uygulamak, bazen pek de kolay hatta bazı durumlarda mümkün de olmayabilir. Ancak yine de mümkün olan her aşamada,belirli güvenlik açıklarına yönelik olsa da yayınlanır yayınlanmaz tüm güvenlik yamaları ve güncellemeler uygulanmalıdır.

Akıllı TV’nizi koruyun

Günümüzde, akıllı (smart) özelliklere sahip olmayan bir televizyon bulmak zor hale geldi. Ne yazık ki, diğer cihazlar gibi akıllı televizyonlar da ihlale uğrayabilir ve siber suçlular tarafından ele geçirilebilir. Kötü amaçlı kişiler televizyonunuzu uzaktan kontrol etmek üzere güvenlik açıklarını kullanabilir veya donanımına zarar verebilir. Akıllı TV’nizi korumak için öncelikle yapmanız gereken onu doğru bir şekilde yapılandırmak ve ayarlarını ayrıntılı şekilde incelemektir. Ayrıca donanım güncellemelerini de kontrol etmelisiniz. Cihazınızın güvenliğini arttırmak üzere indirebileceğiniz ESET Smart TV Security gibi güvenlik çözümleri de mevcuttur.



