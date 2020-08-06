İnternet üzerinden iş görüşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?

1) Konforlu ve sakin bir ortam seçmelisiniz



İş görüşmeleri genelde heyecanın yüksek olduğu anlardır ve kişi kendisini her anlamda rahat hissetmelidir. Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat ettirecek bir yer olmalı. Her iki tarafında birbirinin sesini rahatça duyabileceği sessiz ve tek başınıza olabileceğiniz bir ortam verimli bir görüşme gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

2) İnternet bağlantısına dikkat



En öncelikli konuların başında kesintisiz bir internet bağlantınızın olması geliyor. Görüşme esnasında kopan internet, hem işe başvuru yapanın hem de görüşmeyi yapanın dikkatinin dağılmasına yol açar ve kişileri strese sokabilir. Bu durum tarafların kendisini ifade edememesini de sağlayacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden online görüşme yapmadan önce internet bağlantısını garantiye almanın yolu aranmalı ve her ihtimale karşı bir B planı oluşturulmalıdır.

3) Sade bir arka plan ve omuz hizası kamera açısı tercih edilmeli



Görüşme esnasında arka planınızın sade ve dikkati dağıtmayan bir lokasyon olmasına dikkat etmelisiniz. Görüşme yapan kişiler tamamen birbirine odaklanmalı ve görüntü kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın konumunu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi bir görüntü yakalamanız gerekir. Bunun için de omuz planda bir kamera açısı tercih edilmelidir.

4) Giyiminize özen göstermelisiniz



İş görüşmelerinin en önemli konularından birisi de karşınızdaki kişiye ilk izlenimi veren görüntünüzdür. Online görüşmelerde de prezentabl bir görünüme sahip olmak size avantaj sağlayacaktır. Koyu tonlarda ve ciddi bir giyim ile bunu sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz önemin de göstergesidir.

5) İş odaklı ve net olmalısınız



İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane ve vurgulu bir şekilde kullanarak kendinizi net ifade etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova yapmanız faydalı olacaktır. Konunun tamamen iş olduğunu unutmadan, alakasız konulara ve özel hayatınıza dair detaylara girmeden deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok soğuk ve sert bir imaj çizin.



