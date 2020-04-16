Dijital bahar temizliği sadece gereksiz dosyaları silmek ve e-posta kutunuzu sıfırlamak ile sınırlı değildir. Aynı zamanda elektronik cihazlarınızı yedeklemek, güncellemek ve güvenliği artırmak gibi adımları vardır.

İşte dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ten her cihazı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacak 14 dijital bahar temizliği ipucu:

Telefonunuz, bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer internet özellikli cihazlarınız için:

Yedekleyin ve bir daha yedekleyin. Cihazlarınızın her 24 saatte bir bulut yedeklemesinin yapıldığından emin olun. Sizin için gerçekten önemli olan bir belge veya aile fotoğrafları söz konusu olduğunda bu yedekleme işlemini manuel bir şekilde gerçekleştirmeniz daha da güvenlidir.

Güncellemeleri kaçırmayın. ‘Güncelleme yüklenmesi için hazır’ tarzındaki bildirimleri görmezden gelmeyin. Güncellemeler cihazınızda bulunan yazılım kaynaklı hataları düzeltir ve cihazınızı daha hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini olabildiğince sık temizleyin. İnternet tarayıcınızın önbelleğini sık sık temizlemek tarayıcınızın çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Sadece hız için değil, internet tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz aynı zamanda internet geçmişinizin yanlış ellere düşmemesi için de alabileceğiniz önlemlerden bir tanesidir.

Antivirüs kullanın. Internet özellikli tüm cihazlarda, özellikle bilgisayarlarınızda bir antivirüs kullandığınızdan emin olun. Dijital bahar temizliği sırasında tüm cihazınızı tarayarak cihazınızı güvenli hale getirin. Antivirüs yazılımınızın güncellemelerini yapın.

Gereksiz bütün bilgileri ve uygulamaları silin. Telefonunuzda bulunan ve üzerinden bir yıl geçmiş bütün verileri yedekleyip silebilir, arama geçmişinizi temizleyebilir ve eski sesli mesajları ya da ses kayıtlarını kalıcı bir biçimde kaldırabilirsiniz. Akıllı saatiniz de dahil internet'e bağlı herhangi bir cihazda hangi uygulamaları kullandığınızı değerlendirin ve kullanmadığınız uygulamalardan kurtulun.

Dosyalarınızı kategorize ederek klasörleyin. Bir dosyaya erişmek istediğinizde onu saatlerce aramak istemiyorsanız doğru bir şekilde klasörlemeniz gerekir. Dijital temizlik sırasında tüm dosyalarınızı kategorize ederek kullanılmayanları silebilirsiniz.

Çöp kutunuzu boşaltın. İçine bile bakmadan çöp kutunuzu boşaltın. Bu sayede bilgisayarınızın depolama birimini gereksiz dosyalardan arındırabilirsiniz.

Dijital bankacılık uygulamaları, sosyal medya hesapları ve diğer çevrimiçi hesaplar için:

İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurmayı unutmayın. İki faktörlü kimlik doğrulaması kullandığınızda hesabınıza erişmeye çalıştığınız zaman belirttiğiniz telefon numarasına veya e-mail adresine bir onay kodu iletilir. Bu da ekstra bir koruma kalkanı oluşturarak bir şekilde şifrenizi ele geçiren kötü niyetli kişilerin bilgilerinize erişmesini engeller.

Bütün şifrelerinizi siber güvenlik standartları doğrultusunda güncelleyin. Şifreleriniz ardışık sayılardan, doğum tarihinizden veya evcil hayvanınızın isminden oluşuyorsa, kişisel bilgilerinizi riske atmış olursunuz. Her bir hesap için farklı bir şifre seçin ve mümkün olduğunda rastgele, karışık ve alfa numerik şifreler oluşturmaya özen gösterin.

Şifre yöneticisi kullanın. Özellikle yapmanız gerektiği gibi her bir hesap için ayrı şifre kullanıyorsanız komplike şifreleri akılda tutmak oldukça zordur. Bu durumda şifre yöneticileri işinize yarayabilir. Bu tür uygulamalar 1 kere giriş yaptıktan sonra aynı cihazdan tekrar giriş yapmak istediğinizde şifreyi belirlenen güvenlik kriterleri doğrultusunda sizin yerinize doldurur.

Akıllı ev sistemleri için:

Bütün yamaları yüklediğinizden ve güvenlik güncellemelerini yaptığınızdan emin olun. Akıllı ev termostatınız veya güvenlik sisteminiz gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) özellikli cihazların güncellenmesi, telefonunuzun veya bilgisayarınızın güncellenmesi kadar önemlidir. Çünkü bu araçlar aslında evinizin fiziksel güvenliğini, konforunu ve özellikle mahremiyetinizi etkiler.



E-posta kutunuz için:

Oltama e-postalarını fark edebildiğinizden emin olun. Herkesin kimlik avı saldırısı olabilecek e-postaları fark edebilmesi çok önemlidir. Bu sizin ve çevrenizdekilerin özellikle dikkat etmesi gereken bir husustur. Bu sayede kişisel bilgilerinizi ele geçirmek adına atılan oltalama e-postalarını tespit edip bu tarz maillere karşılık vermeyerek güvende kalabilirsiniz.

Gelen e-postalarınızı otomatik olarak sıralayın. Bu sayede e-mail kutunuzu düzenli ve organize bir şekilde tutabilir ve gelen e-postaları kategorize edebilirsiniz. Birçok e-posta servis sağlayıcısının ayarlar kısmından bu özelliği aktive edebilirsiniz.

Aboneliklerden çıkın. Bir çoğumuz istemeyerek otomatik e-posta aboneliklerine üye olduk ve bunlar nedeniyle birçok önemli e-postayı kaçırabiliyoruz. Bu nedenle düzenli olarak spam e-postalardan ve diğer ilgilenmediğiniz e-posta aboneliklerinden çıkarak posta kutunuzu daha düzenli bir hale getirebilirsiniz.

Bu ipuçlarını hayata geçirdiğiniz takdirde kendinizi, ailenizi ve çalışma arkadaşlarınızı siber saldırılara karşı güvende tuttuğunuz gibi, dijital ortamlarınızın daha düzenli ve temiz olmasını da sağlayabilirsiniz. Zamandan da kazanmanızı sağlayacak bu ipuçları sayesinde günün size kalan vaktini artırabilirsiniz.