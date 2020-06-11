İnternet paketiniz ay sonuna kadar 'dayanmıyorsa' dikkat

Akıllı telefonları akıllı hale getiren hiç şüphesiz internetin ta kendisi. Dolayısıyla internet üzerinden pek çok platformu yoğun olarak kullanıyor ve günlük işlerimizi hallediyoruz. Diğer yandan YouTube, Instagram, Facebook dahil pek çok sosyal medya platformunu da pek çoğumuz yoğun olarak kullanıyor. Ancak bu medya araçları, dikkat edilmediğinde internet paketlerini hızlıca tüketebiliyor ve kullanıcılar zor durumda kalabiliyor.

İnternet paketlerinin hızla tükenmemesi için kullanıcıların izleyeceği yollar elbette var. Örneğin WiFi hattında daha çok kalmaya dikkat ederek işe başlayın. Evdeyken halen mobil hattınızı kullanıyorsanız ay sonunu getirmeniz biraz zor olabilir. Elbette bu sözümüz evinde sabit interneti olmayanlar için geçerli.

Diğer yandan sosyal medya araçlarının otomatik video oynatma özelliklerini gözden geçirin. Twitter ve Facebook dahil pek çok uygulama, size bu opsiyonu sunuyor. Otomatik video oynatma özelliğini kapattığınızda karşınıza çıkan her video siz istemediğiniz sürece oynamayacak, bu da internet kullanımını gereksiz yere yapmamanızı sağlayacak. İlgili platformlarda Ayarlar altında bu değişikliği kolayca yapabilirsiniz.

Netflix ve türevi platformları kullanıyorsanız mobil hattınızdan film ve dizi izlemek yerine bu içerikleri WiFi üzerindeyken telefonlara indirip cihaz içinden seyredebilir, aynı şekilde YouTube'ta da abonelik sisteminden faydalanarak yine videoları cihaza yükleyerek kota derdinden kurtulabilirsiniz.

YOUTUBE VE INSTAGRAM'I SINIRSIZ KULLANMAYA NE DERSİNİZ?

Peki WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube'u internet sınırlaması olmadan kullanmaya ne dersiniz? Vodafone'un internet kullanımı konusunda kullanıcıları fazlasıyla rahatlatacak Vodafone Red'in bu yeni tarifelerine yakından bakalım:

Eğer Vodafone Red kullanıyorsanız ve tarifelerinizin içerisinde ücretsiz olarak verilen Pass paketleriyle , WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamalarını sınırsız olarak kullanabilirsiniz üstelik hiçbir ek işlem yapmanıza da gerek yok. Yani siz bu uygulamalarda ne yaparsanız yapın, internet hakkınızı kullanmış olmuyorsunuz. Bu sayede zaten az önce saydığımız önerilere de uymaya gerek kalmadan, doğrudan tarifeniz sayesinde bu dertten kurtulabiliyorsunuz.

Ayda 59 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlıyor.