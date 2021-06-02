İnternet nedir ve nasıl çalışır? İnterneti ne zaman ve kim bulmuştur

İnternet, her bilgiye ulaşmak için kullanılan bir teknolojidir. Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılır.

İnternet Nedir ve Nasıl Çalışır?

İnternet kısıtlama ve sınırlardan bağımsız bir şekilde merkezi kontrol dışında çalışan bir sistemdir. Bilgisayarların bir ağ ile bağlantı yapmasına internet deniliyor. İnternetler, TCP/IP olarak bilinen bir transfer kontrol noktalarının kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. İnternet kelimesinin Türkçe anlamı genel ağdır. İnternet sayesinde bilgiye erişmek oldukça kolaydır. Tüm dünyadaki bilgilere tek tıkla ulaşılabiliyor. Bulunulan konum fark etmeksizin tek tıkla her bilgiye internet üzerinden ulaşmak mümkündür.

İnternet server ve sunucularla çalışan bir sistemdir. Sunucular tüm bilgisayarlara hizmet verir ve bu şekilde doğrudan bağlantılı çalışır. İnternetin 3 farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler şu şekildedir;

Elektronik posta sunucusu

Veri Sunucusu

Web Sunucusu

Tüm sunucular bir statik IP adresine sahiptir. IP adresleri kullanılarak tüm bilgisayarlar arasında bir bağlantı yapılır. Evlerde kullanılan bilgisayarlar hizmet sağlayıcısı ile internete bağlanıyor. Bu durum kablosuz internet olarak adlandırılıyor. Evdeki bilgisayarlara istemci adı veriliyor. Servis sağlayıcıları bilgisayarların IP adreslerine bağlanarak internetin kullanılmasını sağlıyor.

İnterneti Ne Zaman ve Kim Bulmuştur?

1950 yılların başlarında bilgisayar kavramı gelişmeye başlamıştır. Cihazlar arası tüm veri aktarımları bu şekilde devam etmiştir. İnternet tarih içerisinde bulunurken, ilk protokol olan ARPANET'i kullanılmaya başlanmıştır. ARPANET ilk olarak ADB Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmıştır. Bu ağ üzerinden gönderilen ilk veri, bir üniversitedeki bir profesöre gitti. Yapılan çalışmalarla ARPANET, daha büyük ağlara bağlanabilen bir yapı oldu.

Ağ paylaşımı yapabilen ilk bilgisayarlar, dönemin teknolojisine ayak uydurarak ilerletilmiştir. Fakat sadece ana bilgisayarlar arasındaki noktalarda veri akışına izin verildi. Evlerde internet kullanımı 1998 yılında başlamıştır. Dijital ağ bağlantıları 2000 yıllarında daha fazla geliştirilerek, farklı bir gelişme gözlemlenmiştir.