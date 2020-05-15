İnternet nasıl hızlandırılır? Ücretsiz en iyi internet hızlandırma programı önerisi

İnternet hızlandırmak için uygulayacağınız yöntemler ve ücretsiz programlar vardır. Bu programlar tamamen güvenilir olup herhangi bir kötü amaçlı yazılım içermemektedir.

İnternet Nasıl Hızlandırılır?

İnterneti hızlandırmak için yapmanız gereken pek çok yol vardır. Öncelikle kullanmış olduğunuz modemin bant genişliğini tespit etmeniz gerekmektedir. Bant genişliği düşük olan modemlerde internette yavaş olacaktır. Bu yüzden yüksek bir bant genişliği olan modem tercih etmelisiniz. Bir diğer yapmanız gereken şey ise virüslerden kurtulmaktır. Bilgisayarınızda çok sayıda virüs var ise bu internetin yavaşlamasına sebep olacaktır. İyi bir anti virüs programı ile birlikte bilgisayarınızı tarayarak virüslerden kurtulabilir bu şekilde internetinizi hızlandırabilirsiniz.

İnternet kabloları ne kadar uzunsa internet hızı da o kadar yavaş olacaktır. Bu yüzden internet kurulumu yaparken modem ile port arasında kısa kablo tercih edin. Bu şekilde internetiniz hızlı olacak ve daha hızlı işlem gerçekleştirebileceksiniz. İnterneti hızlandırmak için yapabileceğiniz bir diğer şey ise kullandığınız cihazın güncellemektir. Özellikle kullandığınız yazılımlar güncellenmemişse veya uzun süre aynı yazılımı kullanıyorsanız son yazılımı kullanmayı deneyin. Bu şekilde daha da hızlı bir internete sahip olacaksınız. İnterneti hızlandırmak için en iyi yol ise ücretsiz olan internet hızlandırma programlarıdır. Bu programlar herhangi bir güvenlik açığı oluşturmadan mevcut olan internet hızınızı arttırmaktadır. Bu programları tercih ederek internetinizi hızlandırabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi İnternet Hızlandırma Programı Önerisi

1) Pointstone Internet Accelerator

Bilindik en iyi internet hızlandırma programlarından biridir. Üstelik programın kullanılması da çok basittir. Yavaş bir internete sahipseniz bu programı ücretsiz bir şekilde indirebilir ve internetinizi hızlandırabilirsiniz. Özellikle eğer Windows işletim sistemi kullanıyorsanız bu program tam size göre. Pointstone Internet Accelerator kullanım ara yüzü basit olan çok güvenilir bir internet hızlandırma programıdır.

2) Simple Net Speed

Bir diğer internet hızlandırma programı olan simple net speed yine hızlı bir internete sahip olmanıza yardımcı oluyor. Simple Net Speed ücretsiz olan bir programdır. İnternet bağlantınızda yer alan sorunları ortadan kaldırır ve iyileştirir. Mevcut internet hızınızı yaklaşık iki katına çıkarır. Sade bir ara yüze sahiptir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde programı kavrayabilirsiniz.

3) Throttle

Throttle güçlü bir internete sahip olmak isteyenlerin tercih edeceği programlar arasındadır.Throttle tamamen ücretsiz olan bir internet hızlandırma programıdır. İnternet hızını optimize ederek hızlandırmasını sağlayan program upload ve download hızınıza olumlu yönde etki eder. Programı kurduktan sonra "go" butonuna basarak internet hızınızı iki katına çıkarabilirsiniz.