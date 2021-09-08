İnternet kullanıcıları en çok nelerden endişe ediyor?

İnternet kullanıcıları, çeşitli çevrimiçi hizmetleri kullandıklarında dijital ayak izleri bırakırlar. Bu ayak izi ziyaret edilen web sitelerini, yüklenen fotoğrafları ve sosyal medyadaki etkileşimleri (yorumlar, gönderiler vb) içerebilir. Dijital hizmetlerdeki gizlilik ayarlarını doğru yapmak, çevrimiçi izleme riskini azaltmaya ve bilgilerinizin kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olabilir.

Kaspersky araştırması, kullanıcıların kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda en çok hangi hizmet ve platformlarla ilgilendiğini ele aldı. Veriler, Aralık 2019 ile Ağustos 2021 arasında Kaspersky Privacy Checker web sitesine yapılan ziyaretlerle ilgili anonim verilere dayanarak elde edildi. Kaspersky, kullanıcılarının güvenlik ayarı talimatlarını en çok hangi hizmet ve platformlar için açtığını analiz etti.

En popüler gizlilik talepleri arasında Android'de Google ayarları (%11,1), Android OS için güvenlik kuralları (%7,3) ve Android'de WhatsApp ayarları (%5,9) yer aldı.

Sosyal ağlar söz konusu olduğunda, kullanıcılar çeşitli platformlarda en sık Facebook güvenlik sayfalarını (%15,7) görüntüledi. Instagram, gizlilik ayarlarına yönelik istek sayısı açısından toplam %9,9 payla en çok incelenen ikinci sosyal ağ oldu. TikTok, güvenlik ayarları taleplerinde %8,1'lik payla üçüncü sırada yer aldı. Aylık aktif kullanıcı kitlesinin Facebook'tan (2,9 milyara karşılık 689 milyon) dört kat daha küçük olduğu düşünüldüğünde, rakamlar TikTok'un sunduğu gizliliğin kullanıcılar için büyük endişe kaynağı olduğunu gösteriyor.

Messenger servisleri arasında kullanıcılar en çok WhatsApp güvenlik seviyesiyle ilgileniyorlar. Bı platformda güvenlik politikasıyla ilgili taleplerin payı %13,9 oldu.

Bu arada, Rus sosyal ağı VK da %7,7 ile en yüksek küresel sorgular arasına girdi. VK, Rusya'nın en popüler sosyal ağı ve Rus kullanıcılar arasında güvenlik talimatı taleplerinin payı %25,3.

Şirketin Sosyal Medya Başkanı Sergey Malenkovich, şunları söyledi: “Kullanıcıların web üzerinde yaptığı günlük eylemlerin çoğu dijital ayak izinin birikmesine yol açabilir. Bu IP adresini, yorumları, fotoğrafları, coğrafi etiketleri veya bu fotoğraflardan çıkarılan biyometrik verileri içerebilir. Privacy Checker projesindeki ziyaretçi istatistikleri, kullanıcıların hesaplarının gizliliği ve güvenliğiyle aktif olarak ilgilenmeye başladıklarını ve mümkün olduğunca ayak izlerini azaltmaya çalıştıklarını gösteriyor. TikTok ile ilgili taleplerin payının yüksek olması hem platformun kendisine olan ilgiyi hem de markanın son zamanlarda medyada vurgulanan bazı veri toplama uygulamalarıyla ilgili kullanıcı endişesini gösteriyor.”

Uzmanların öneriler ise şöyle:

Genel bulut depolama çözümleri, pasaport görüntüleri veya parola listesi gibi özel bilgilerinizi depolamak için en iyi yer değildir. Daha iyisi bu verileri şifreli bir arşivde tutmaktır.

Ana e-posta adresinizi ve telefon numaranızı gizli tutun. Verilerinizi yabancılarla paylaşmanızı gerektiren çevrimiçi alışveriş ve diğer durumlarda kullanmak üzere ek bir e-posta hesabı oluşturmak veya ek bir SIM kart satın almak iyi bir fikir olabilir.

Mobil uygulamalar ve tarayıcı uzantıları için izinlerinizi gözden geçirin. Gerçekten ihtiyacınız olmadıkça tarayıcı uzantılarını yüklemekten kaçının. Verdiğiniz izinleri dikkatlice kontrol edin.

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı parolayla koruyun. Güvenli seçenek, telefonları, tabletleri ve bilgisayarları kilitlemek için parola veya biyometrik kimlik doğrulama kullanmaktır.