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Teknoloji
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Internet Explorer ve Edge yolun sonun geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Internet Explorer ve Edge yolun sonun geldi
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Microsoft'un bir döneme damga vuran web tarayıcısı Internet Explorer 11 ile Edge için yolun sonu göründü. Mşicrosoft, gelecek yıldan itibaren bu tarayıcıları emekliye ayırıyor.

Windows ile milyonlarca insan bilgisayarla tanıştı ve ilk internet deneyimini de Internet Explorer ile yaşadı. Ancak aradan geçen yıllara fazla direnemeyen Internet Explorer, Google'ın Chrome tarayıcısının sahneye çıkmasıyla birlikte yavaş yavaş silinmeye başladı.

Chrome'un Internet Explorer'a kan kaybettirmesinin ardından Microsoft, çareyi Edge isimli yeni tarayıcısında buldu. Tarayıcısına yeni bir isim bulan ve performans konusunda Internet Explorer'dan çok daha iyi olan Edge de Microsoft'u kurtarmaya yetmedi.

Şirket, aldığı yeni bir kararla Internet Explorer 11'i gelecek yıl, 17 Ağustos 2021 tarihinde emekliye ayıracak; 9 Mart 2021'de ise Edge için destek kesilecek. Böylece iki web tarayıcıya da elveda demiş olacağız.

Microsoft, yaklaşık bir yılı kapsayan bu süreçte kullanıcıları yeni Edge tarayıcısına geçirmeye çalışacak; yeni güncellemelerde yeni Edge tarayıcısı varsayılan olarak gelecek.

Yeni Windows 10 cihazlarda da yeni Edge tarayıcısını göreceğiz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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