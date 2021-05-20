Internet Explorer için yolun sonu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor. Şirket 26 yıldır kullanımda olan Internet Explorer'ın kullanımına son verme kararı aldı.

Açıklamada bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği bilgisine de yer verildi. Buna göre, Internet Explorer internet tarayıcısının 2022 yılının haziran ayında kapatılacak.

Başka bir deyişle kullanıcılar bu tarayıcıyı bir yıl daha kullanabilecek. Şirkete yakın kaynaklara göre, Microsoft bundan sonra Microsoft Edge üzerine odaklanacak.

2015 yılında Edge'i piyasaya süren Microsoft uzun bir süredir geçişi sağlamak için insanların Internet Explorer'ı kullanmasını engellemeye çalışıyor

Microsoft bir dönemin popüler tarayıcısını 1995 yılında kullanıma sunmuştu.