İnternet altyapısı, evine kapanan milyonları kaldırabilecek mi?

İsviçre'nin telekomünikasyon operatörü ve internet servis sağlayıcısı Swisscom yeni corona virüsün (COVID-19) neden olduğu kriz nedeniyle internette yaşanan yüklenmenin olası etkileri konusunda uyardı.

Firmanın herkes evden çalıştığı veya internet üzerinde dizi ve film izlediği için yaşanan aşırı yüklenme uyarısının ardından, İsviçre hükümeti böyle devam ederse Netflix gibi internet üzerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlayan sitelerin kapatılabileceğini belirtti.



Avrupa Birliği genelinde de internetin bu aşırı kullanımı kaldıramayabileceği endişesi büyüyor. AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sektörün önde gelen firmalarına geniş bant kullanımında tasarruf sağlanması için neler yapılabileceği üzerine kafa yorma çağrısı yaptı.

YOUTUBE VERİ DİYETİNDE

YouTube Avrupa'da internet ağını rahatlatmak için harekete geçti. YouTube önümüzdeki 30 gün boyunca video aktarımını HD yani yüksek çözünürlük yerine SD yani standart çözünürlükle yapacak.



Video kalitesi arttıkça, piksel sayısı dolayısıyla da gönderilen veri miktarı artıyor. Bu nedenle örneğin Ultra HD yani ultra yüksek çözünürlüklü format tam bir veri canavarı.

DISNEY PLUS'IN BAŞLANGIÇ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?



Les Echos gazetesinin haberine göre, Fransa'da hükümet Disney'den Disney Plus adlı internet üzerinden gerçek zamanlı veri akışı sağlayan hizmetinin başlangıç tarihini ileriye almasını istedi. Disney Plus'un Avrupa'nın bazı ülkelerinde 31 Mart'ta yayına başlaması planlanıyordu.



