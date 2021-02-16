Intenseye’e 4 milyon dolarlık melek yatırımcı desteği

Intenseye, dünyanın en büyük kuruluşlarının çalışanlarını iş kazalarından korumalarına yardımcı olan, yapay zekâ destekli, tüm iş sağlığı ve güvenliği (ISG) kontrollerinin bir arada sağlanabildiği bir yazılım platformu. 2018 yılından beri New York ve İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Intenseye, ABD, Avrupa ve Asya’nın küresel çaptaki sanayi gruplarıyla, Fortune 500 şirketlerine hizmet veriyor. Dünyanın 30’u aşkın şehrinde, 30 binden fazla çalışanı koruyor.

AR-GE ile iş güvenliği standartlarını yükseltecek

Intenseye, satış, pazarlama ve AR-GE alanlarında operasyonlarını genişletmek için Point Nine ve Air Street Capital’in ortaklığında gerçekleşen tohum yatırım turunda, 4 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Yatırım turuna, Zehan Wang (Magic Pony, Twitter), Zane Lackey (Signal Sciences, Fastly) ve Cem Kent (Even Financial) gibi başarılı girişimciler melek yatırımcı olarak katıldı.

Dünyada her 7 saniyede bir meydana gelen işyeri yaralanmalarının yıllık maliyeti 250 milyar dolara ulaşıyor. Kurucu ortaklar Sercan Esen (CEO) ve Serhat Çillidağ (CTO) liderliğindeki Intenseye’ın yazılım platformu, iş kazalarının insani ve ekonomik maliyetlerini büyük ölçüde azaltmalarına yardımcı oluyor.

İş güvenliğine melek yatırımcı desteği

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tartışılmaz bir gereklilik olduğunu söyleyen Air Street Capital General Partner’dan Nathan Benaich , “Intenseye'ın yapay zekâ destekli ISG platformu, ekiplerin çalışanları 7/24 güvende tutma amacıyla güvenebileceği tek ölçeklenebilir çözümü sunmak için gerçek zamanlı video akışlarından, sağlam bilgisayar görüntü sistemlerinden ve özel olarak tasarlanmış iş akışlarından yararlanıyor." diye konuştu.

Point Nine Capital Partner’dan Ricardo Sequerra Amram ise, Intenseye’ın bilgisayarla görü teknolojisi ve yazılım platformu, dünyanın dört bir yanındaki ISG ekiplerini işlerini daha iyi yapma, kazaları önleme ve hayat kurtarma konusunda güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Sercan ve Serhat'ı dünya çapında sanayi işçileri için güvenli iş yerleri sağlama hedefleri konusunda desteklemekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

Intenseye nasıl çalışıyor?

Bilgisayarla görü ve halihazırda bağlı kameraları kullanan Intenseye, sağlık ve güvenlik uygulamalarının operasyonel hale getirilmesi için ISG ekiplerini güçlendiriyor. Tesislerden gelen video akışlarını 7/24 izleyerek sağlık ve güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı olarak tespit edip, hızlı iyileştirme hizmeti sunuyor. Intenseye yazılımı, tesislerdeki mevcut kameralardan alınan gerçek zamanlı video akışlarına entegre ediliyor.

Intenseye’ın bilgisayarla görü modelleri, çalışanların gizliliğini koruyacak şekilde 30'dan fazla yaygın tehlike türünü tespit için buluttan veya şirket içinden gelen milyonlarca saatlik gerçek video görüntüleri üzerine eğitildi. ISG ekipleri, basit bir “sürükle-bırak” kullanıcı arayüzü kullanarak bu dedektörleri daha da özelleştirebiliyor. ISG ihlali oluştuğunda, platform, EHS uzmanlarına e-posta veya SMS yoluyla gerçek zamanlı uyarılar iletiyor.