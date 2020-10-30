Intel’in 11. nesil işlemcisinin detayları ortaya çıktı
Intel bu senenin başlarında, Intel Core i9-10900K’nin başı çektiği 10. Nesil Intel Core S-serisi işlemcilerle masaüstü bilgisayarların performansı bir üst seviyeye çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2021’in ilk çeyreğinde, 11. Nesil Intel Core S- serisi masaüstü işlemciler (kod adı Rocket Lake-S) bilgisayar oyuncularına daha yüksek bir performans sunacak.
Masaüstü performansına yönelik olarak akıllı şekilde tasarlanan Rocket Lake, mikromimarideki değişikliklerden ve IPC’lerdeki (endüstriyel PC) gelişmelerden yararlanarak her yeni nesilde daha fazla ham performans sunacak.
Rocket Lake, donanım ve yazılım verimliliğinde artış için tasarlanmış Cypress Cove adında yeni bir masaüstü mimarisi sunacak. Rocket Lake, IPC performansında yüzde bazında çift haneli artışın (nesilden nesile) görülmesini sağlayacak ve Intel Xe Graphics mimarisine sahip geliştirilmiş Intel UHD grafikleri sunacak.
Oyunlar ve uygulamaların birçoğu yüksek resim karesi hızı ve daha düşük gecikme süreleri için yüksek frekanslı çekirdeklere bel bağlamaya devam ediyor.
Rocket Lake’le sunulan bazı yeni özellikler şöyle:
- Ice Lake Intel Core mimarisi ve Tiger Lake grafik mimarisi içeren yeni Cypress Cove mimarisi
- IPC performansında yüzde bazında çift haneli artış
- Nesilden nesile daha fazla performans
- Konfigürasyonda daha fazla esneklik için 20 adede kadar CPU PCIe 4.0 şeritleri
- Intel Xe Graphics mimarisine sahip gelişmiş Intel UHD grafikleri
- En yeni kodlayıcı ve kod çözücüler için daha üstün video kod çevrimi ve donanım hızlandırma sunan Intel Quick Sync Video
- Daha esnek performans uyumlama için yeni hız aşırtma özellikleri
- Intel’in derin öğrenme çözümü Intel Deep Learning Boost ve VNNI desteği
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