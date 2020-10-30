Intel’in 11. nesil işlemcisinin detayları ortaya çıktı

Masaüstü performansına yönelik olarak akıllı şekilde tasarlanan Rocket Lake, mikromimarideki değişikliklerden ve IPC’lerdeki (endüstriyel PC) gelişmelerden yararlanarak her yeni nesilde daha fazla ham performans sunacak.

Rocket Lake, donanım ve yazılım verimliliğinde artış için tasarlanmış Cypress Cove adında yeni bir masaüstü mimarisi sunacak. Rocket Lake, IPC performansında yüzde bazında çift haneli artışın (nesilden nesile) görülmesini sağlayacak ve Intel Xe Graphics mimarisine sahip geliştirilmiş Intel UHD grafikleri sunacak.

Oyunlar ve uygulamaların birçoğu yüksek resim karesi hızı ve daha düşük gecikme süreleri için yüksek frekanslı çekirdeklere bel bağlamaya devam ediyor.

Rocket Lake’le sunulan bazı yeni özellikler şöyle: