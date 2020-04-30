Intel'den dünyanın en hızlı masaüstü oyun işlemcisi

Intel Thermal Velocity Boost’lu maksimum 5.3 GHz hıza ulaşan en hızlı frekans işlemcisi ile sunuyor. Maksimum 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile sunulan yeni işlemciler, Intel Hyperthreading Teknolojisi sayesinde Intel Core i3’ten i9 işlemcilerine kadar yüksek turbo hız sunabiliyor. Frekans uyumlama desteği ve yeni hız aşırtma kontrolleri oyun tutkunları için ek performans uyumlama esnekliği sunuyor ve frekans sınırlarını daha da zorluyor.

Serinin başında, maksimum 5.3GHz’e kadar hız, 10 çekirdek, 20 iş parçacığı ve DDR4-2933 bellek hızıyla seçkin performans sunan kilitsiz 10. Nesil Intel Core i9-10900K yer alıyor. i9-10900K işlemci en üstün oyun deneyimini mümkün kılıyor ve frekans uyumlamada daha fazla kontrole, çoklu görevlerin daha hızlı yerine getirilmesine ve oyunların daha sorunsuz ve kesintisiz oynanmasına olanak tanıyor.



Yeni Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 daha az iş parçacıklı uygulamalar üzerinde otomatik performans artışı sağlarken, her çekirdek için hiper iş parçacığı kontrolü de deneyimli hız aşırtmacılara her bir çekirdek için devreye sokulacak ya da devreden çıkarılacak iş parçacığına karar verme olanağı sunuyor.