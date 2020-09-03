Intel yeni nesil işlemcilerini görücüye çıkardı

Intel'in yeni SuperFin işlem teknolojisinden yararlanan 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek frekanslarda çalışırken aynı zamanda lider performans ve yanıt hızıyla güç verimliliğini optimize ediyor. Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung gibi ortaklar tarafından 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı 150'den fazla tasarımın pazara sunulması bekleniyor.

Intel ayrıca, ikinci nesil spesifikasyonu ve Project Athena inovasyon programının temel deneyim göstergeleri uyarınca doğrulanmış dizüstü bilgisayar tasarımları için Intel Evo platformu markasını tanıttı. Intel Evo etiketini taşıyan Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı cihazların iş yapmak için en iyi dizüstü bilgisayarlar olduğu doğrulandı. Bu yıl 20'den fazla doğrulanmış tasarımın pazara sunulması bekleniyor.

Yeni Intel Evo platformu markası, odaklanmanıza ve işlerinizi yapmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış en iyi dizüstü bilgisayarları temsil ediyor. Intel ve ortaklaşa tasarım ortakları, Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip yeni 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri tabanlı olan ve yoğunlaştırılmış bir test metodolojisi kapsamında ikinci sürüm spesifikasyonu ile Project Athena'nın temel deneyim göstergeleri uyarınca doğrulanan Intel Evo platformuyla dizüstü deneyimlerinde çıtayı bir kez daha yükseltiyor.



Intel Iris Xe grafik mimarisine sahip 11'inci Nesil Intel Core işlemcileri, hem Windows hem de ChromeOS tabanlı ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için uygun bir işlemci. Bunlar, Intel'in en iddialı tek çipten oluşan sistemini (SoC) temsil ediyor, performans bakımından bir nesilden daha büyük boyutlarda bir atılım ile üretkenlik, yaratma, oyun, eğlence ve iş birliği bakımından U serisi dizüstü bilgisayarlar için daha iyi bir deneyim sunuyor.

Architecture Day 2020 etkinliğinde ayrıntılı bir biçimde açıklandığı şekilde, Intel'in yeni SuperFin işlem teknolojisine sahip yeni Willow Cove işlemcisi ve Intel Xe grafik mimarileri, frekans bakımından öne çıkıyor – 4,8 Ghz'ye kadar – enerji verimliliğini artırıyor ve aynı zamanda uzmanlaşmış bilgi işlem motorlarının, hızlandırıcıların ve yazılım optimizasyonlarının tek çipten oluşan sisteme entegre edilmesine olanak sağlıyor.



