Intel Tiger Lake-H: Detayları belli oldu

Tiger Lake-U’nun 15 wattlık TDP bütçesinin aksine Tiger Lake-H’te TDP değeri 35 watttan başlayıp üst segmentte 65 watta kadar yükseliyor.

8 çekirdeğe kadar ölçekleniyor



8 adet Willow Cove çekirdeğine kadar ölçeklenen Tiger Lake-H ailesi Intel’in 10 nm sürecinden geçerken zar alanı 190 mm2 olarak ölçülmüş.

Her Willow Cove çekirdeğinin 1.25 MB L2 önbellekle desteklendiği yongalarda L3 önbelleği ise Core i5 seçeneklerinde 12 MB olarak belirlenmiş. Core i7-i9 çözümlerinde ise L3 tampon belleği 24 MB kapasitede.

Tiger Lake-U’da da olduğu gibi Gen12 Xe LP mimarili iGPU ile gelen yongalarda entegre grafik birimi işlemcilerin amacı da göz önünde bulundurularak 96 EU yerine 32 EU’ya düşürülmüş. Buna karşın işlemcinin sahip olduğu yüksek TDP değerinden iGPU tarafı da nasibini alarak yüksek frekanslarda görev yapar hale gelmiş.

İşlemci tarafından PCIe 4.0 standartındaki 20 adet PCIe kanalının sağlandığı Tiger Lake-H yongalarında entegre bellek kontrolcüsü ise 3200 MHz’e kadar çift kanal bellekleri destekliyor. Yongaseti tarafından sağlanan PCIe kanallarıyla birlikte toplam kanal sayısının 44’e ulaştığını belirtelim.

16 PCIe 4.0 kanalının harici ekran kartına ayrıldığı platfomda NVMe tabanlı depolama birimleri için de 4 adet PCIe 4.0 kanalı tahsis edilmiş.

Tiger Lake-H tabanlı vPro işlemcilerinde ise ECC bellek desteği sunulurken yalnızca vPro platformuna sunulan Intel Hardware Shield sayesinde yapay zeka destekli ransomware ve cryptomining önlemleriyle güvenlik arttırılmış.

Yeni işlemcilerin Tiger Lake-U ile aynı mimariyi paylaşması nedeniyle AVX-512 ve DLBoost teknolojilerinin sunulmaya devam edildiğini ekleyelim.

Tiger Lake-H ailesinin bağlanabilirlik başlığı ise güncel teknolojilerle donatılmış. 40 Gbps hızda veri aktarıma imkan tanıyan Thuderbolt 4 arayüzünü destekleyen modeller harici Intel Killer Wi-Fi 6E kablosuz kartını da destekliyor.