Intel ortak kurumsal sorumlulukta yeni bir dönemi başlatıyor

Rapor ayrıca önümüzdeki on sene içinde kalkınmanın devamı için yeni 2030 yılı stratejisini ve hedeflerini de belirliyor. Bu hedefler net pozitif su kullanımı, %100 çevreye duyarlı enerji kullanımı ve global üretim faaliyetlerinde sıfır atıktan, üst düzey pozisyonlarda çalışan kadın ve yetersiz temsil edilen azınlıkların sayısının iki katına çıkarılmasına ve tedarik zinciri insan hakları programlarının etkisinin artırılmasına kadar birçok konuyu içeriyor.

Intel ancak büyük kurumlarla, sektörlerle ve ülkelerle işbirliği yapılarak aşılabilecek küresel zorlukları da ilk kez bu raporda tanımladı. Bu küresel zorluklar Intel’in kaynaklara, uzmanlığa, küresel erişime ve dünyada olumlu bir etki bırakmaya yönelik taahhütlerini yalnızca kendi faaliyetleri ile yerine getirmesini zorlaştırıyor.

Intel CEO’su Bob Swan konuyla ilgili olarak, “Dünya, daha fazla veri toplayıp bu verileri analiz ettikçe, her gün daha iyi kavradığımız çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Ancak bu zorlukları aşmak için herhangi bir ortak çözüm, toplu yanıt ortaya konulmuyor. Bu zorluklar arasında iklim değişikliği, dünyanın dört bir yanında dijital teknolojiler arasındaki derin farklılıklar ve şu an içinde olduğumuz ve hayatlarımızı temelden değiştiren pandemi de yer alıyor. Bu zorlukları ancak birllikte çalışarak aşabiliriz.” dedi.