Intel Monsters Reloaded 2021 için geri sayım

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, Intel’in partnerliğinde Monsters Reloaded e-spor etkinliğinin ikincisini gerçekleştiriyor. Bu yıl Haziran ayında başlayan Intel Monsters Reloaded’da CS:GO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Intel ana sponsorluğu ile gerçekleşecek olan turnuvada her hafta canlı yayın ve topluluk katılımları ile beraber eğlenceli turnuvalar oyunseverleri bekliyor. Ahmet “Jahrein” Sonuç, Pelin ”Pqueen” Baynazoğlu ve Mete “Eastergamerstv” Özbey gibi oyun dünyasının yakından tanıdığı isimlerin konuk olacağı Intel Monsters Reloaded, yıl sonuna kadar sürecek.



Intel Monsters Reloaded turnuvasının 300 bin TL’yi bulan ödül havuzu, e-spor alanında şu ana kadar Türkiye’deki en büyük ödül havuzlarından biri. Nakit ödül havuzunun yanı sıra Monster Notebook ürünleri de ödüller arasında yer alıyor. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için monstersreloaded. com adresini ziyaret edebilirsiniz.